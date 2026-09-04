سازمان هواشناسی از وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید در برخی مناطق جنوبی کشور و ارتفاعات البرز مرکزی خبر داد و برای جنوب و جنوب غرب استان کرمان و شمال هرمزگان هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، امروز جمعه در برخی مناطق جنوب کرمان، شمال و شرق هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب شرق فارس و ارتفاعات البرز مرکزی، افزایش ابر و در برخی ساعات رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

برای جنوب و جنوب غرب کرمان و همچنین شمال هرمزگان نیز هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

این شرایط فردا شنبه نیز در مناطقی از مازندران، ارتفاعات هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان محتمل است.

همچنین طی سه روز آینده، در نوار شرقی کشور وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود و در برخی مناطق نیز خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.