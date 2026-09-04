

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس شبکه و مرکز بهداشت و درمان گلوگاه با بیان اینکه طرح جهادی شهید رهنمون با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به ساکنان مناطق کوهستانی و کم‌برخوردار شهرستان گلوگاه در روستای دهی اجرا شد، گفت: در این طرح با اعزام پزشکان متخصص به روستای دهی، ۲۰۰ نفر از مردم منطقه به صورت رایگان ویزیت و از خدمات درمانی بهره‌مند شدند.

دکتر محمدی افزود: منطقه کوهستانی هزارجریب از مناطق کم‌برخوردار شهرستان گلوگاه است و ویزیت و معاینه رایگان بیماران در این منطقه هر ماه یک بار انجام می‌شود.

وی گفت: بیمارانی که به بیماری‌های خاص مبتلا باشند، برای ادامه روند درمان به شبکه بهداشت شهرستان و بیمارستان اعزام خواهند شد.

رئیس شبکه و مرکز بهداشت و درمان گلوگاه هدف از اعزام گروه‌های تخصصی پزشکی به مناطق محروم را پیشگیری و شناسایی بیماری‌ها عنوان کرد و گفت: گسترش عدالت در سلامت یکی از دستاورد‌های انقلاب اسلامی است و بسیج جامعه پزشکی در موقعیت‌های مختلف برای کاهش آلام مردم و کمک به درمان بیماری‌ها در مناطق مختلف حضور دارد.

دکتر محمدی گفت: پیشگیری و شناسایی بیماری‌ها، اهدای بسته‌های بهداشتی و معیشتی و ارائه داروی رایگان از جمله خدماتی است که به صورت مستمر توسط بسیجیان ارائه می‌شود.

رئیس شبکه و مرکز بهداشت و درمان گلوگاه افزود: پزشکان و گروه‌های بسیج جامعه پزشکی بدون چشمداشت در مناطق شهری و روستایی حضور یافته و خدمات ویزیت و داروی رایگان ارائه می‌کنند.