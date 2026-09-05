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مرحله نهایی سومین دوره لیگ برتر هندبال ساحلی مردان باشگاههای کشور از ۲۱ تا ۲۵ شهریور به میزبانی استان اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ لیگ برتر هندبالساحلی بازهم در اصفهان به جریان میافتد تا این استان یکی از مهمترین رویدادهای باشگاهی این رشته را میزبانی کند. بر اساس اعلام فدراسیون هندبال، رقابتهای لیگ برتر هندبال ساحلی مردان باشگاههای کشور از ۲۱ تا ۲۵ شهریور به میزبانی استان اصفهان برگزار خواهد شد و تیمهای حاضر برای کسب عنوان قهرمانی به رقابت میپردازند.
این مسابقات، سومین دوره لیگ برتر هندبال ساحلی مردان محسوب میشود؛ رقابتی که در سال جاری مراحل ثبتنام و برنامهریزی خود را پشتسر گذاشته و قرار است در ادامه مسیر توسعه این رشته، تیمهای باشگاهی را بار دیگر در یکی از مهمترین آوردگاههای داخلی مقابل یکدیگر قرار دهد. کمیته مسابقات فدراسیون پیشتر اعلام کرده بود مرحله نخست این دوره در دهه سوم مرداد آغاز میشود و باشگاههای متقاضی نیز از پنجم تا دهم مرداد فرصت ثبتنام و ثبت اسامی بازیکنان و کادر فنی را داشتند.
اصفهان؛ شهری با سابقه میزبانی ساحلی
انتخاب اصفهان بهعنوان میزبان رقابتهای هندبال ساحلی اتفاق تازهای برای این استان نیست. اصفهان پیشتر نیز میزبان مراحل نهایی لیگ برتر هندبالساحلی بوده است و در نخستین دوره این رقابتها، مرحله نهایی با حضور هشت تیم در این شهر برگزار شد.
این سابقه در کنار فعالیت مستمر هیئت هندبال استان اصفهان در بخشهای مختلف، ازجمله هندبال سالنی و ساحلی، موجب شده نصفجهان به یکی از مراکز فعال این رشته در کشور تبدیل شود. در سالهای اخیر نیز مسابقات متعدد پایه و بزرگسالان در بخشهای مختلف هندبال به میزبانی استان برگزار شده است.
مدافععنوان قهرمانی در اندیشه تکرار موفقیت
اهمیت میزبانی اصفهان زمانی بیشتر میشود که بدانیم در دوره گذشته، جام قهرمانی لیگ برتر هندبالساحلی مردان به یک تیم اصفهانی رسید. آراتایل اصفهان در فینال دومین دوره رقابتها مقابل کالنگ هرمزگان قرار گرفت و با پیروزی در هر دو تایم، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. نماینده اصفهان در تایم نخست با نتیجه ۱۹ بر ۸ و در تایم دوم با حساب ۱۷ بر ۱۶ به برتری رسید و قهرمان شد. در همان دوره، بازرگانی آذری نجفآباد نیز در دیدار ردهبندی شهرداری بندرانزلی را شکست داد و روی سکوی سوم ایستاد.
بدین ترتیب، اصفهان در سومین دوره لیگ برتر ساحلی نهتنها میزبان مسابقات است، بلکه پیشینه موفقی نیز در این رقابتها دارد و نمایندگان این استان امیدوارند بار دیگر جام را در نصفجهان نگه دارند.
لیگ ساحلی در مسیر رشد
برگزاری سومین دوره لیگ برتر در شرایطی انجام میشود که هندبالساحلی ایران در سالهای اخیر روند رو به رشدی را تجربه کرده است. تیم ملی هندبالساحلی ایران نیز در سال ۲۰۲۶ در مسابقات قهرمانی جهان کرواسی حضور داشت و در مرحله گروهی با اسپانیا، پرتغال و آمریکا همگروه بود. این رقابتها با حضور ۱۶ تیم در چهار گروه برگزار شد و سه تیم برتر هر گروه به مرحله بعد صعود کردند.
ملیپوشان ایران پیش از آغاز مسابقات جهانی نیز در دیدارهای تدارکاتی مقابل تیمهایی همچون آمریکا، عمان، استرالیا و کرواسی به میدان رفتند و در یکی از این دیدارها آمریکا را با نتیجه دو بر صفر شکست دادند. از همینرو، لیگ برتر ساحلی میتواند علاوهبر رقابتی برای تعیین قهرمان باشگاههای کشور، بستری برای شناسایی بازیکنان مستعد و پشتوانهسازی برای تیم ملی باشد.
پنج روز رقابت در نصفجهان
حالا اصفهان آماده میشود تا در فاصله ۲۱ تا ۲۵ شهریور میزبان سومین دوره لیگ برتر هندبالساحلی مردان باشگاههای کشور باشد؛ رقابتهایی که از یک سو فرصتی برای نمایش ظرفیتهای هندبالساحلی در سطح باشگاهی است و از سوی دیگر میتواند به تقویت مسیر استعدادیابی و آمادهسازی بازیکنان برای تیم ملی کمک کند.
در این میان، حضور نمایندگان اصفهان و بهویژه مدافع عنوان قهرمانی، بر جذابیت رقابتها در خانه میافزاید؛ جایی که پس از موفقیتهای اخیر هندبالساحلی ایران در عرصه بینالمللی، انتظار میرود سومین فصل لیگ برتر نیز با کیفیت فنی بالاتری دنبال شود.