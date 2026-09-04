

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران گفت: ۲ همت اعتبار برای ساماندهی پسماند و رفع معضل زباله و ۲ همت دیگر برای ساماندهی و ارتقای سیستم فاضلاب شهرستان بابل اختصاص داده شده استا تا دو مطالبه مهم و دیرینه مردم بابل پایان یابد

یونسی افزود: این اقدام در ادامه پیگیری‌های جدی برای رفع مشکلات زیرساختی شهرستان بابل و با هدف بهبود وضعیت مدیریت پسماند و ارتقای زیرساخت‌های فاضلاب انجام شده است.



او ادامه داد: ساماندهی پسماند و ارتقای شبکه فاضلاب، علاوه بر تأثیر مستقیم بر کیفیت زندگی مردم، نقش مهمی در صیانت از محیط زیست، حفظ منابع طبیعی و ارتقای سلامت عمومی دارد و از مطالبات مهم مردم شهرستان بابل به شمار می‌رود.



استاندار مازندران گفت: بابل شایسته زیرساخت‌هایی در شأن مردم شریف این شهرستان است و اختصاص مجموع ۴ همت اعتبار برای این دو حوزه، گامی مهم در مسیر رفع مشکلات انباشته‌شده و حرکت به سمت توسعه پایدار است.



یونسی افزود: مسیر توسعه و رفع مشکلات زیرساختی شهرستان بابل با جدیت دنبال خواهد شد و تلاش می‌کنیم با تأمین منابع و پیگیری اجرای طرح‌ها، شاهد بهبود محسوس وضعیت پسماند و فاضلاب و ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی شهرستان باشیم.