به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، محسن میرزایی، نایب‌قهرمان مچ‌اندازی در ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان شد.

او پس از پشت سر گذاشتن مراحل قبلی و صعود به دیدار پایانی، برابر نماینده کشور قزاقستان به میدان رفت و با واگذاری این دیدار، به نشان نقره و عنوان نایب‌قهرمانی رقابت‌ها دست یافت.

تا پایان روز سوم رقابت ها، ورزشکاران کشورمان ۱۰ نشان رنگارنگ کسب کردند.

تنها نشان طلای ایران توسط رضا قیطاسی در رشته چوب‌کشی کسب شده است.

صادق آذرنگ در رشته کوراش، محسن میرزایی در مچ‌اندازی دست راست و تیم چهار نفره طناب‌کشی متشکل از نادر کاظمی، سجاد جعفری گوهری، عباس عظیمی و حمیدرضا سعید موفق به کسب نشان نقره شدند.

همچنین مریم فراهانی‌نیا در چوب‌کشی، ابوالفضل حیدری‌مهر در آلیش، محدثه تبرک در مچ‌اندازی دست راست و دست چپ، امیررضا صحرایی در کشتی سریوم و حسن پولادی در سامبو وزن ۶۴- کیلوگرم، نشان برنز را به دست آوردند.