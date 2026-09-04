به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور عضو شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، فراهم‌شدن امکان پرداخت ریالی هزینه‌های مرتبط با اظهارنامه‌های بین‌المللی اختراع در چارچوب نظام PCT، فرصتی برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر در مسیر حفاظت از دارایی‌های فکری و ورود به بازارهای بین‌المللی است.

این سازوکار می‌تواند بخشی از دشواری‌های ناشی از پرداخت‌های ارزی را کاهش دهد و زمینه را برای صیانت از دستاوردهای فناورانه، افزایش ارزش تجاری فناوری‌ها، جذب سرمایه‌گذار و توسعه همکاری‌های بین‌المللی شرکت‌های مستقر در شهرک فراهم کند.

متقاضیان عضو شهرک می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از این ظرفیت با خانم میکلانی با شماره 03133865355 داخلی 1168 تماس بگیرند.

بر اساس اعلام مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازوکار جدید پرداخت ریالی هزینه‌های ثبت بین‌المللی اختراعات با همکاری این مرکز وزارت امور خارجه، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو، سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و دفتر برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) راه‌اندازی شد.

این سازوکار با هدف حمایت از مخترعان، پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان و رفع یکی از مهم‌ترین موانع استفاده از نظام بین‌المللی ثبت اختراع (PCT) طراحی شده است. بر این اساس، متقاضیان ایرانی می‌توانند هزینه‌های مرتبط با ثبت بین‌المللی اختراعات را به‌صورت ریالی پرداخت کنند.

سیامک اسلامی، رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اعلام این خبر افزود: با وجود عضویت جمهوری اسلامی ایران در معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT) و فعالیت مرکز مالکیت معنوی به‌عنوان اداره دریافت‌کننده اظهارنامه‌های بین‌المللی، محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم‌ها طی سال‌های گذشته، پرداخت هزینه‌های ارزی ثبت و جست‌وجوی بین‌المللی را برای مخترعان ایرانی دشوار کرده بود.

وی گفت: پس از حدود دو سال پیگیری و مذاکره با سازمان جهانی مالکیت فکری و دفتر برنامه توسعه ملل متحد، مدلی متناسب با شرایط کشور طراحی و به تأیید طرف‌های بین‌المللی رسید. در این مدل، متقاضیانی که مرکز مالکیت معنوی ایران را به‌عنوان اداره دریافت‌کننده انتخاب می‌کنند، می‌توانند هزینه‌های ثبت بین‌المللی خود را از طریق حساب بانکی دفتر UNDP در ایران و به‌صورت ریالی پرداخت کنند.

به گفته رئیس مرکز مالکیت معنوی، این فرآیند پیش از بهره‌برداری عمومی به‌صورت آزمایشی با موفقیت اجرا شده و اکنون آماده ارائه خدمت به متقاضیان است.

راه‌اندازی این سازوکار، افزون بر کاهش هزینه‌های جانبی و تسریع فرآیند ثبت، دسترسی نوآوران ایرانی به نظام بین‌المللی PCT را تسهیل می‌کند. این اقدام می‌تواند زمینه تجاری‌سازی هرچه بهتر اختراعات، حضور مؤثرتر شرکت‌های دانش‌بنیان در بازارهای جهانی و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان کشور را فراهم آورد.

انتظار می‌رود تجربه حاصل از این همکاری، زمینه‌ساز توسعه راهکارهای مشابه در دیگر حوزه‌های مالکیت فکری و گسترش حمایت از نوآوران، پژوهشگران و فعالان اقتصادی کشور در عرصه‌های بین‌المللی باشد.

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