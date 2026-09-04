به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست پایگاه انتقال خون آمل از افزایش نیاز مراکز درمانی این شهرستان به خون و فرآورده‌های خونی خبر داد و از مردم به‌ویژه جوانان و زنان خواست در اهدای مستمر خون مشارکت بیشتری داشته باشند.

عسگر باقرنژاد نشلی گفت: در چند سال اخیر مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان آمل، از جمله مرکز جراحی قلب، متناسب با جمعیت شهرستان افزایش قابل توجهی داشته و به همین تناسب، نیاز به خون و فرآورده‌های خونی نیز بیشتر شده است.

وی افزود: تأمین نیاز‌های خونی بیماران سرطانی، هموفیلی، تصادفی، دیالیزی و دیگر بیماران نیازمند خون، با اهدای مستمر و داوطلبانه افراد و مراجعه آنان به پایگاه ثابت انتقال خون آمل امکان‌پذیر است.

سرپرست پایگاه انتقال خون آمل گفت: انتظار می‌رود جوانان بالای ۱۸ سال و همچنین زنان، حضور بیشتری در جمع اهداکنندگان خون داشته باشند.

باقرنژاد نشلی افزود: یکی از اهداف مهم و محوری انتقال خون، دعوت و استمرار حضور اهداکنندگان جوان برای تأمین ذخایر خونی مورد نیاز بیماران است.

وی گفت: رسانه‌ها و خانواده‌ها می‌توانند با دعوت از افرادی که توانایی اهدای خون دارند، در این امر خداپسندانه که به نجات جان چندین بیمار کمک می‌کند، مشارکت کنند.

سرپرست پایگاه انتقال خون آمل افزود: این شهرستان در سال‌های گذشته به واسطه حضور اهداکنندگان مستمر و داوطلبانه، از شهر‌های شاخص کشور در زمینه اهدای خون بوده است و امیدواریم با مشارکت همه شهروندان و اقشار مختلف، شاخص‌های اهدای خون و کمک به بیماران نیازمند در شهرستان ارتقا یابد.

باقرنژاد نشلی همچنین از ادارات شهرستان آمل خواست با توجه به اهمیت پایگاه انتقال خون و نقش آن در تأمین به‌موقع خون مورد نیاز مراکز بهداشتی و درمانی، در فرایند خون‌گیری و خدمات مورد نیاز این پایگاه همکاری کنند.