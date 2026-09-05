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تولید دستگاه حکاکی لیزر تا بهرهوری با فناوری جدید سنگبری از دستاوردهای مهم پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی در بومی سازی دانش در داخل است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهینشهر گفت: این دانشگاه در مسیر دستیابی به خودکفایی صنعتی و کاهش وابستگی به فناوریهای خارجی، گامهایی راهبردی برای ارتقای توانمندیهای داخلی برداشته و ثمره آن، معرفی دستاوردهای نوین در ۲ حوزه کلیدی است.
منصور فراهینی افزود: طراحی و تولید دستگاههای پیشرفته حکاکی لیزری که کاربردی راهبردی از بازسازی قطعات حساس پتروپالایشگاهی تا هویتبخشی در حوزههای تبلیغاتی دارند و پیادهسازی فناوری های نوین در صنعت سنگبری با هدف افزایش بازدهی که فصل تازهای از بهرهوری صنعتی و استقلال در تأمین تجهیزات پیشرفته در کشور است.
وی گفت: این دستگاه هماکنون در مراحل توسعهای قرار دارد و ظرفیت ورود به حوزههای حساستر مانند تجهیزات پزشکی را نیز دارد و در حوزه دیگر، ما دستگاه «مولتیوایر» و برش سنگ را داریم و با توجه به اینکه در مجاورت شهرک صنعتی محمودآباد - که قطب اصلی صنایع سنگ استان اصفهان است قرار داریم، این دستگاه مستقیم به حل مسئله سنگبریهای فعال در سطح شهرستان شاهینشهر کمک میکند.
رییس دانشگاه آزاد شاهینشهر تاکید کرد: این محصول به تولیدکنندگان امکان میدهد محصولات خود را با کیفیتی بسیار بالا تولید و عرضه کنند که نهتنها در سطح کشور، بلکه در بازارهای بینالمللی نیز توان رقابتی داشته باشد که این امر در نهایت منجر به ارزآوری برای کشور خواهد شد.
منصور فراهینی گفت: در حوزه فناوری و نوآوری، این مرکز علمی با شناسایی دقیق نیازمندیهای صنعتی همجوار، گامهای موثری برداشته است؛ توسعه و ساخت دستگاههای پیشرفته حکاکی لیزر که در حوزههای راهبردی همچون اورهال تجهیزات پالایشگاهی کاربرد دارند و چشمانداز ورود به عرصه تجهیزات پزشکی را نیز ترسیم کردهاند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهینشهر گفت: همچنین طراحی و ساخت دستگاههای مدیفایر (Modifier) ویژه صنایع سنگبری در قطب صنعتی محمودآباد، نمونههایی از این همافزایی هدفمند است.
منصور فراهینی افزود: این دستاوردها که اکنون در قالب چهار محصول دانشبنیانِ شاخص و با تکیه بر فعالیت شرکتهای دانشبنیان مستقر در واحد شکل گرفتهاند، نهتنها زمینهساز ارتقای کیفیت تولیدهای صنعتی و افزایش قدرت رقابتپذیری آنها در بازارهای ملی و بینالمللی شدهاند، بلکه با نگاهی به ارزآوری و تقویتِ بنیه اقتصادی منطقه، بارقههای امید را برای توسعه صادرات غیرنفتی روشن کردهاند.
وی گفت: در کنار این دستاوردهای سختافزاری و فناورانه، معماری نوین نظام آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهینشهر نیز بر مبنای همسوسازیِ مهارتها با مقتضیات بازار کار بازتعریف شده است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهینشهر گفت: ایاز سوی دیگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهینشهر با تکیه بر بدنه علمی توانمند که تمامی اعضای هیئتعلمی آن را متخصصان دارای مدرک دکتری (PhD) تشکیل میدهند نهتنها در رشتههای فنی و مهندسی نظیر مکانیک، کامپیوتر، عمران و برق، بلکه در حوزههای هنر و علوم انسانی و مهارتی، مسیر توسعه کمّی و کیفی را هموار میبیند.