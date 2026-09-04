آئین وداع و تشییع پیکر شهید سلیم‌زاده در شهرستان‌های میاندورود و تنکابن برگزار می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، طبق برنامه اعلام‌شده، نخستین آیین وداع با پیکر مطهر این شهید، شامگاه شنبه ۱۴ شهریور در میاندورود برگزار خواهد شد.



مردم شهیدپرور تنکابن شامگاه یکشنبه ۱۵ شهریور با حضور در میدان امام خمینی (ره)، همزمان با تجمع شبانه، با پیکر شهید سلیم‌زاده وداع خواهند کرد.

آئین تشییع پیکر این شهید نیز صبح دوشنبه ۱۶ شهریورماه از مصلی شهید بهشتی تنکابن آغاز و پیکر شهید امیرحسین سلیم‌زاده در جوار آستان مقدس امامزاده سید یحیی (ع) روستای توساکتی به خاک سپرده می‌شود.

امیرحسین سلیم‌زاده شهید جوان دهه هفتادی و رزمنده پنیروی دریایی ارتش با ۱۵ سال خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی علیرغم جراحتی که از جنگ رمضان داشت، برای انجام وظیفه از دوران نقاهت خود گذشت و در جریان حمله آمریکا به خوزستان به شهادت رسید.