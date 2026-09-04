کاروان دانایی با هدف غنی سازی اوقات فراغت کودکان دردومین سفر خود به روستای قره بلطاق شهرستان بویین میاندشت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ معاون پرورشی وتربیت بدنی آموزش وپرورش بویین میاندشت گفت:کاروان دانایی ایده خلاقانه آموزش وپرورش است که با هدف غنی سازی اوقات فراغت کودکان ونوجوانان،ترویج فرهنگ کتاب وکتابخوانی وایجاد شورونشاط اجتماعی وتوسعه فعالیت های فرهنگی راه اندازی شده است که هرهفته کاروان درقالب کتابخانه سیار به روستا سفر می کند.

سید حامد اسماعیلی باشاره به اینکه این طرح با همکاری اداره کتابخانه ها ودهیاری روستاهای اجرا می شود افزود: درکاروان دانایی علاوه امانت دادن کتاب به کودکان ونوجوانان وسایر اهالی روستا برنامه های دیگری همچون قصه گویی،مسابقه فرهنگی -هنری وشعرونقاشی نیز برای کودکان ونوجوانان برگزار می شود.

مسئول کتابخانه عمومی بویین میاندشت هم گفت: با توجه به اینکه در روستاها کتابخانه وجود ندارد ،با این طرح سعی کردیم کتاب ها را از کتابخانه خارج ودرروستاها در اختیار علاقه مندان به کتاب وکتبخوانی قرار دهیم.

شکرالله مقصودی افزود: دراین طرح کودکان ونوجوانان هرتعداد کتاب نیزا داشته باشند بصورت امانت دریافت می کنند وبعد از دوهفته دهیارروستا ویایک نفر نماینده ازروستا کتاب ها را جمع اوری ومجدد به کتابخانه تحویل می دهند تاروستاهای دیگر هم بتوانن از آنها استفاده کنند.