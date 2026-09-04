به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، براساس گزارش خبرگزاری ریانووستی، لهستان یکی از مراکز اصلی آموزش نظامیان اوکراینی در اروپاست و تاکنون بیش از ۳۰ هزار نفر از نیرو‌های اوکراینی با هدایت مربیانی از لهستان، آلمان، دانمارک و نروژ در این کشور آموزش دیده‌اند.

بر اساس این گزارش، تعداد اوکراینی‌هایی که برای آموزش نظامی به لهستان اعزام می‌شوند چشمگیر است، اما سطح فرار از خدمت در میان آنها از همان روز اول اجرای برنامه‌های آموزشی، چشمگیرتر است.

در ادامه این گزارش با اشاره به یک مورد از این فرار‌ها آمده است که از یک گروه ۵۰ نفره از نظامیان اوکراینی، تنها ۳۵ نفر پس از پایان دوره به اوکراین بازگشته و مابقی در لهستان ناپدید شده‌اند که برخی قصد ماندن در لهستان و برخی دیگر قصد رفتن به آلمان را داشته‌اند.

هزاران نفر از مردان اوکراینی به تلاش برای فرار از انجام خدمت سربازی اجباری متهم شده‌اند و اگرچه از بسیاری از آنها رد اتهام شده است، اما بنا بر گزارش‌ها، صد‌ها پرونده اکنون در سیستم قضایی اوکراین در حال بررسی و رسیدگی است.

در ماه‌های اخیر، فیلم‌هایی به‌طور گسترده در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان‌دهنده درگیری فیزیکی میان اوکراینی‌ها و مأموران خدمت سربازی اجباری است.

مشخص نیست که سربازانی که به این روش به خدمت سربازی اجباری فرستاده می‌شوند، در میدان جنگ چگونه عمل خواهند کرد، اما به نظر می‌رسد حداقل عده‌ای از آنها هستند که رفتن به زندان را به حضور در میدان جنگ ترجیح می‌دهند.