شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و تقویت و بهینه‌سازی شبکه توزیع برق فشار متوسط، احتمال قطع موقت جریان برق در برخی از نقاط شهرکرد وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بر اساس این اطلاعیه، قطعی برق امروز و از ساعت ۱۰:۰۰ صبح به مدت دو ساعت در محدوده چهارراه دولت (استانداری) و در بازه خیابان تربیت تا چهارراه دولت انجام خواهد شد.

شرکت توزیع برق با تأکید بر اینکه این اقدام صرفاً برای بهبود پایداری شبکه و کاهش نوسانات انجام می‌گیرد، از شهروندان گرامی درخواست می‌کند اقدامات لازم را در بازه زمانی انجام دهند.