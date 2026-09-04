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تیم دوومیدانی چهارمحال و بختیاری برای دومین سال متوالی موفق شد عنوان قهرمانی ایران را در رده نوجوانان از آن خود کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،ورزشکاران این استان در رقابتهای قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی، با کسب ۴ نشان طلا و یک برنز، مسیر حضور در مسابقات جوانان آسیا ۲۰۲۷ فیلیپین را هموار کردند.
در بخش نوجوانان، محمد علیدوستی با کسب دو نشان طلا در مادههای ۸۰۰ متر و ۲۰۰۰ متر با مانع، طاها بنیادیفر با دو نشان طلا و برنز در مادههای پیادهروی و ۳۰۰۰ متر، و علیرضا صمیمی با کسب نشات طلا در پرتاب دیسک، نقش کلیدی در این قهرمانی داشتند. همچنین در رده سنی جوانان، حامد نفر در پرتاب دیسک (طلا) و علی قاسمی در پرتاب نیزه (برنز) از نمایندگان موفق استان بودند.