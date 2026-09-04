مادر شهید بهروز نادری در شهرستان بروجن آسمانی شد و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت: دانش آموز پاسدار، شهید بهروز نادری فرادنبه اول مهر ۱۳۴۷ بدنیا آمد.

خسروی افزود:دانش آموز سال دوم دبیرستان در رشته علوم تجربی بود که به عضو نیمه وقت سپاه شهرستان بروجن در آمد.

وی افزود:بهروز نادری۲۳ اسفند ۱۳۶۶ براثر اصابت ترکش خمپاره در عملیات والفجر ده درغرب استان کرمانشاه، استان سلیمانیه عراق، حوالی دربندیخان، ارتفاعات صعب العبور شاخ شمیران به شهادت رسید.

مزار وی در شهرستان بروجن، بخش مرکزی، گلزار شهدای شهر فرادنبه قرار دارد..