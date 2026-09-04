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نشریه فارن پالسی در گزارشی با اشاره به کاهش شدید محبوبیت ولودیمیر زلنسکی، نوشت که رئیس جمهور اوکراین در پی یک سری رسواییهای مالی مرتبط با نزدیکانش و سالها جنگ، حمایت سیاسی مردم این کشور را از دست داده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در گزارش فارن پالسی آمده است: نظرسنجیهای منتشرشده در اوایل آگوست (اواسط مرداد) نشان میدهد که بسیاری از اوکراینیها باور خود را به زلنسکی از دست دادهاند و در صورت امکان برگزاری انتخابات، به او رای نخواهند داد.
بر اساس این گزارش، برکناریهای پیدرپی مقامهای کلیدی نیز به تضعیف حمایت از زلنسکی انجامیده است؛ به طوری که در طول دوران ریاستجمهوری او، هشت وزیر دفاع و هفت وزیر اقتصاد تغییر کردهاند.
در ادامه گزارش فارن پالسی آمده است: انتخابات ریاستجمهوری اوکراین در سال ۲۰۲۴ به دلیل حکومت نظامی لغو شد و مدتهاست که در این کشور، بحثهایی درباره مشروعیت قانونی تداوم ریاست جمهوری زلنسکی مطرح شده است.
«میخائیل فدوروف» وزیر دفاع برکنار شده اوکراین پیشتر در اظهاراتی با بیان اینکه کییف هنوز این شانس را دارد که در جنگ علیه مسکو به پیروزی دست یابد، تاکید کرده بود که، اما به نظر میرسد ما به آرامی به سمت شکست پیش میرویم.
وزیر دفاع برکنار شده اوکراین همچنین با اشاره به اینکه فساد ریشهدار و نبود استقلال سیاسی در نهادهای دولتی، کشورش را عقب نگه داشته است، خاطرنشان کرد: من به وزارت دفاع اوکراین آمدم و متوجه شدم که برخی از مقامهای ارشد این وزارتخانه با لابی شرکتهای دفاعی منصوب شده بودند تا برای منافع آنها فعالیت کنند.