در بحبوحه تشدید اختلافات داخلی در پنتاگون و چند روز پس از استعفای وزیر ارتش آمریکا؛ دونالد ترامپ «آدام تل» را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور تروریست آمریکا، آدام تِل، دستیار وزیر ارتش در امور عمرانی را به‌عنوان سرپرست وزارت ارتش این کشور منصوب کرد؛ اقدامی که پس از استعفای «دن دریـسکول»، وزیر ارتش آمریکا، در بحبوحه تشدید اختلافات در رأس پنتاگون صورت گرفت.

دریسکول روز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ استعفای خود را ارائه کرد و کاخ سفید نیز این استعفا را تأیید کرد. منابع آمریکایی می‌گویند او پس از حدود ۱۸ ماه حضور در این سمت، در شرایطی از مقام خود کناره‌گیری کرد که روابطش با «پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا، طی ماه‌های گذشته به‌شدت متشنج شده بود.

کاخ سفید درباره علت این استعفا توضیحی نداده است، اما این تغییر در شرایطی صورت می‌گیرد که پنتاگون طی ماه‌های اخیر با مجموعه‌ای از تغییرات در سطح عالی فرماندهی و مدیریت نظامی مواجه بوده است؛ موضوعی که در کنگره نیز با انتقاد‌هایی روبه‌رو شده است.

استعفای وزیر نیروی زمینی ارتش آمریکا و حذف اسامی دست کم ۶ نفر از ژنرال‌های ارتش آمریکا از فهرست ارتقا‌های شغلی، ضمن نشان دادن آشفتگی در مدیریت وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) انتقاد‌ها از تحمیل خواسته‌های شخصی پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در تصمیم گیری‌های این نهاد را افزایش داده است.

از دیدگاه رسانه‌های آمریکایی، این تصمیم اوج ماه‌ها اختلافات با پیت هگست وزیر جنگ درباره تغییرات فناورانه و انتصابات مقامات ارشد نظامی به همراه تنش‌های شخصی حل نشدنی بین این دو بود.

روزنامه فایننشال تایمز به نقل از یک مقام آگاه از طرز فکر دریسکول گفته است، او که دوست نزدیک جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکاست، بر این باور است که هگست به بزرگترین نهاد ارتش آمریکا آسیبی وارد کرده که تا نسل‌ها ادامه خواهد یافت.

شبکه سی‌بی‌اس گزارش داده است که از زمان آغاز به کار پیت هگست به‌عنوان وزیر جنگ، دست‌کم ۲۰ ژنرال، دریادار و مقام ارشد غیرنظامی وزارت جنگ آمریکا از سمت خود برکنار شده یا از این وزارتخانه خارج شده‌اند.

در میان مهم‌ترین فرماندهانی که در این دوره کنار گذاشته شده‌اند، می‌توان به ژنرال «چارلز کیو. براون» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، دریاسالار «لیزا فرانچتی» رئیس عملیات نیروی دریایی، ژنرال «جیمز اسلایف» معاون رئیس ستاد نیروی هوایی، ژنرال «رندی جورج» رئیس ستاد ارتش و ژنرال «تیموتی هاگ» رئیس آژانس امنیت ملی و فرمانده فرماندهی سایبری آمریکا اشاره کرد.