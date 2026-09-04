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در پی پیشروی ارتش و انصارالله یمن به سمت بندر المخا، شبکه العربیه از انتقال گسترده نیروهای وابسته به ریاض به این منطقه خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در پی تسلط ارتش و انصارالله یمن بر مناطق وسیعی در استان تعز و پیشروی به سمت بندر المخا، شبکه العربیه از انتقال گسترده نیروهای وابسته به ریاض به این منطقه خبر داد.
این شبکه همچنین از درگیریهای شدید میان دو طرف خبر داد.
در پیشرویهای روز گذشته، دهها مزدور سعودی از جمله فرماندهان رده اول کشته و شماری نیز به همراه خانوادههای خود پا به فرار گذاشتند.
منابع رسانه ای همچنین از درگیریهای شدید میان نیروهای مسلح یمن و نیروهای وابسته به عربستان سعودی در جنوب حُدیده یمن خبر دادند.
همزمان منابع یمنی از حملات دوباره پهپادی نیروهای دولت صنعاء به سمت بندر المخا خبر دادند.
این بندر از اصلیترین معابر ورود سلاح و تجهیزات برای مزدوران وابسته به ریاض محسوب میشود و در ماههای اخیر دهها بار هدف حملات موشکی و پهپادی ارتش و انصارالله قرار گرفته است؛ از این رو تسلط بر این بندر از اهداف اصلی این نیروها به شمار میرود.