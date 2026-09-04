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پس از نیویورکتایمز، رویترز نیز به نقل از چهار کارشناس تسلیحات اعلام کرد که آمریکا مستقیم مراسم عروسی در سیریک را هدف قرار داده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، با وجود تلاش معاون ترامپ برای انکار حمله ارتش آمریکا به مراسم عروسی در سیریک، پس از روزنامه نیویورکتایمز، خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی تحقیقی اعلام کرد: بررسی تصاویر و ویدئوهای این حادثه و تحلیل کارشناسان تسلیحاتی، احتمال اصابت مستقیم یک مهمات آمریکایی به محل برگزاری مراسم را تقویت میکند؛ حملهای که تاکنون دستکم پنج شهید و نزدیک به ۷۰ زخمی بر جای گذاشته است.
رویترز با استناد به تصاویر و فیلمهایی که صحت آنها را تأیید کرده، گزارش داد این انفجار زمانی روی داد که دهها نفر برای شرکت در یک جشن عروسی در خانهای در کوهستک گرد آمده بودند. بررسی کارشناسی آثار تخریب نشان میدهد ساختمان محل برگزاری مراسم احتمالا مستقیماً مورد اصابت مهمات قرار گرفته و این خسارتها با فرضیه برخورد ثانویه یک موشک یا ترکش ناشی از انهدام یک هدف دیگر سازگاری کمتری دارد.
بر اساس گزارش رویترز، چهار کارشناس نظامی متخصص در حوزه تسلیحات تصاویر و ویدئوهای حادثه را بررسی کردهاند و سه نفر از آنها احتمال دادهاند مهمات مورد استفاده آمریکایی بوده باشد، نه موشک پدافندی ایران که از مسیر خود منحرف شده باشد.
یکی از کارشناسان نیز احتمال داده است که مهمات آمریکایی، هدف اصلی خود را از دست داده و در نهایت به محل برگزاری جشن اصابت کرده باشد.
رویترز به نقل از دو مقام آمریکایی که خواستند نامشان فاش نشود، گزارش داد نیروهای آمریکایی در منطقه کوهستک یک برج ارتباطی را هدف قرار داده بودند.
بررسی تصاویر ماهوارهای نشان میدهد این برج تنها حدود ۱۳۵ متر با محل برگزاری جشن عروسی فاصله داشته است؛ فاصلهای که در صورت تأیید نهایی اصابت مهمات آمریکایی، پرسشهای جدی درباره نحوه انتخاب هدف و چگونگی اجرای این حمله ایجاد میکند.
رویترز گزارش داد مقامهای آمریکایی همچنان در حال بررسی سناریوهای مختلف درباره این حادثه هستند. با این حال، یافتههای کارشناسان تسلیحاتی که تصاویر محل حادثه را بررسی کردهاند، فرضیه اصابت مستقیم مهمات آمریکایی را تقویت میکند.
ساعاتی پیش نیز روزنامه نیویورکتایمز در گزارشی تفصیلی نوشت: «بر اساس تحلیلهای انجام شده که با استناد به تصاویر و ویدئوهای صحنه حمله و بررسی روایت ساکنان و مقامات محلی صورت گرفته، این حمله را آمریکا انجام داده و ساختمانی را در یک منطقه مسکونی هدف قرار داد که در آن مراسم عروسی در حال برگزاری بود.»
این حادثه در حالی روی داده در حمله به مدرسهای در میناب در ۲۸ فوریه نیز بحث مشابهی درباره مسئولیت آمریکا مطرح شد. پنتاگون تاکنون نتایج تحقیق رسمی خود درباره آن حادثه را منتشر نکرده، اما رویترز در ماه مارس گزارش داده بود که یک تحقیق اولیه داخلی ارتش آمریکا احتمال مسئولیت نیروهای آمریکایی در آن حمله را مطرح کرده است.