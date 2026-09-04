ارتش رژیم صهیونیستی بامداد جمعه حملات به مناطق مختلف نوار غزه را تشدید کرده و محله‌های شرقی شهر غزه و مناطق شمالی اردوگاه البریج را هدف حملات هوایی، توپخانه‌ای و تیراندازی گسترده قرار داده است.

حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به نوار غزه

حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به نوار غزه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خودرو‌های نظامی رژیم اشغالگر در اطراف منطقه السنافور در شرق محله التفاح در شرق شهر غزه به طور گسترده تیراندازی کرده‌اند. همزمان شماری از این خودرو‌ها در منطقه پیشروی و اقدام به حفاری کردند.

در مرکز نوار غزه نیز حملات توپخانه‌ای و تیراندازی خودرو‌های نظامی رژیم صهیونیستی به مناطق شمالی اردوگاه البریج از سر گرفته شده است.

خودرو‌های نظامی اشغالگران همچنین منور‌هایی را بر فراز محله التفاح در شرق شهر غزه شلیک کردند. شدت تیراندازی نظامیان در شرق شهر به حدی بوده که صدای گلوله‌ها تا محله شیخ رضوان در شمال شهر غزه شنیده شده است.

همزمان، بالگرد‌های جنگی رژیم صهیونیستی به طور گسترده مناطق شرقی شهر غزه را زیر آتش گرفتند و یک پهپاد صهیونیستی نیز در محله الزیتون در جنوب شرق این شهر تیراندازی کرده است.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی نیز محله التفاح در شرق شهر غزه را بمباران کرده و در حمله‌ای دیگر، اطراف خیابان مشتهی در محله شجاعیه در شرق شهر غزه را هدف قرار دادند.