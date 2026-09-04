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مسئول سابق ارزیابی آسیب به غیرنظامیان در پنتاگون در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا عمداً غیرنظامیان را در ایران هدف قرار میدهد، گفت: بله
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وس جی. برایانت که پیشتر مسئول ارزیابی آسیب به غیرنظامیان در پنتاگون بوده و اکنون بهعنوان تحلیلگر جرائم جنگی فعالیت میکند، در گفتوگو با شبکه الجزیره درباره حمله جنایتکارانه آمریکا به یک مراسم عروسی در ایران، عملکرد واشنگتن در قبال غیرنظامیان را بهشدت مورد انتقاد قرار داد.
برایانت گفت: این حمله نشاندهنده معیارهای اخلاقی و حقوقی حاکم در وزارت دفاع آمریکا و دولت ترامپ است.
او در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا عمداً غیرنظامیان را در ایران هدف قرار میدهد، گفت: « بله »
فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) ادعا کرده است که غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهد، اما برایانت این ادعا را رد کرد و گفت آمریکا در عملیات نظامی خود علیه ایران «بهطور بیملاحظه و سهلانگارانه غیرنظامیان را به خطر میاندازد و میکشد.»
این مقام سابق پنتاگون با استناد به تجربه کاری خود افزود: «من از روی تجربه میتوانم بگویم که تکتک موقعیتهای هدف در چندین سطح در سراسر زنجیره فرماندهی ثبت میشوند.»
برایانت همچنین حمله جنایتکارانه آمریکا به مراسم عروسی در هرمزگان را که به شهادت پنج نفر منجر شد، با حمله آمریکا به مدرسه شجره طیبه میناب مقایسه کرد.