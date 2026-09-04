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روزنامه وال استریت ژورنال در گزارش نوشت: در آستانه فصل سرما، اروپا با کاهش بیسابقه ذخایر گاز طبیعی و کمبود گزینههای فشار بر روسیه روبروست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی با اشاره به کاهش بیسابقه ذخایر گاز طبیعی اروپا در آستانه فصل سرما، نوشت که این قاره با یک شرط بندی پرخطر بر روی پایان سریع درگیریها در خاورمیانه، خرید گاز را به تعویق انداخته و اکنون به دلیل نیاز به واردات گاز از روسیه، با کمبود گزینههای دیپلماتیک برای فشار بر مسکو مواجه شده است.
در گزارش وال استریت ژورنال آمده است: ذخایر گاز طبیعی اتحادیه اروپا تنها ۶۵ درصد پر شده که این پائینترین سطح در ۱۵ سال اخیر در آستانه پایان تابستان محسوب میشود.
این گزارش میافزاید: شرکتهای اروپایی از خرید گاز برای ذخیرهسازی خودداری کردهاند، چرا که انتظار داشتند قطر دومین صادرکننده بزرگ گاز مایع جهان، بتواند پس از پایان درگیریها در خاورمیانه، صادرات محمولههای خود را از طریق تنگه هرمز از سر بگیرد.
بر اساس این گزارش، اروپا گزینههای خود برای اعمال فشار دیپلماتیک و تحریمی قابلتوجه بر روسیه را تقریبا به پایان رسانده است و گزینههای باقیمانده، مانند قطع کامل واردات گاز روسیه برای رایدهندگان اروپایی عذابآور و پرهزینه خواهد بود.
در ادامه این گزارش آمده است: تلاشهای اتحادیه اروپا برای اتخاذ اقدامات قاطعتر علیه روسیه به دلیل ضرورت دستیابی به اجماع اعضای این اتحادیه با مشکل مواجه شده و مسکو نیز بارها بر غیرقانونی و بیاثر بودن تحریمهای یکجانبه غرب تاکید کرده است.
نشریه پولیتیکو پیشتر در گزارشی هشدار داده بود که تداوم تنشها در خاورمیانه، همزمان با کاهش نگرانکننده ذخایر گاز اروپا، خطر بازگشت بحران انرژی به این قاره را افزایش داده است؛ در این میان، آلمان بهعنوان بزرگترین مصرفکننده گاز اتحادیه اروپا، با ذخایری در پائینترین سطح تاریخی خود، بیش از دیگر کشورهای اروپایی در معرض پیامدهای اختلال در بازار جهانی گاز قرار گرفته است.