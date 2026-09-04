«تام تیلیس» سناتور جمهوری‌خواه از ایالت کارولینای شمالی در پیامی پیت هگست را ناکارآمد و نالایق خواند و خواستار برکناری او شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، تیلیس در پیامی در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: از رئیس جمهور می‌خواهم که رهبر جدیدی برای پنتاگون (وزارت جنگ آمریکا) پیدا کند که در حفظ و توانمند کردن استعداد‌های نظامی ما بکوشد نه اینکه آنها را تضعیف کند.

او همچنین با اشاره به اخراج فرماندهان نظامی ارتش تروریستی آمریکا از سوی هگست، افزود: او با این کار در بالاترین سطوح نظامی ما یک خلأ رهبری ایجاد کرده است.

این سناتور جمهوری‌خواه در ادامه با بیان اینکه هشت سال به عنوان رئیس یا یکی از اعضا در کمیته نیرو‌های مسلح مجلس سنای آمریکا حضور داشته است، خاطرنشان کرد: هرگز در این هشت سال مدیری ناکارآمدتر و نالایق‌تر از هگست ندیده‌ام.

تیلیس پیش‌تر در مصاحبه با رسانه آمریکایی «هیل» گفته بود: دیگر اعتمادی به هگست ندارم. من فکر می‌کنم او در وضعی آشفته به سر می‌برد و روند بازنشستگی و اخراج برخی از مقام‌های برجسته وزارت دفاع را تسریع کرده است.

این سناتور آمریکایی که به تازگی از منتقدان دونالد ترامپ شده است، هگست را فردی بی تجربه در اداره یک نهاد بزرگ مانند پنتاگون توصیف و اظهار کرد که بحران اعتماد به ریاست هگست در پنتاگون بین سناتور‌های جمهوری‌خواه در حال افزایش است، زیرا هزینه‌های جنگ بالا رفته و به نظر نمی‌رسد به توافق صلح پایداری نزدیک باشیم.