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اعتراف ناخواسته دونالد ترامپ در یک مصاحبه تلویزیونی نشان داد که حتی خود او هم به اینکه میگوید در جنگ علیه ایران پیروز شده باور ندارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رئیسجمهور آمریکا در ماههای اخیر بارها مدعی شده که در جنگ علیه ایران به پیروزی رسیده است.
با وجود این او در یک اعتراف ناخواسته جملهای بر سر زبان آورد که نشان میدهد که حتی خودش هم به ادعاهایش در این زمینه باور ندارد.
ترامپ در سخنانی دربارۀ جنگ علیه ایران ابتدا گفت: «به محض اینکه به پیروزی برسیم»، اما بلافاصله سخنش را عوض کرد و گفت: «همین الان پیروز شدهایم.»
اظهارات ترامپ در حالی مطرح شده که او به دلیل آغاز جنگ ناکام علیه ایران در ایالات متحده به شدت آماج انتقادات از سوی گروههای مختلف قرار گرفته است.
جنگافروزی علیه ایران به افزایش شدید قیمت سوخت در ایالات متحده منجر شده و هزینه کالاهای مصرفی را نیز افزایش داده است.
منتقدان ترامپ میگویند این جنگ همچنین نه تنها به هیچکدام از اهدافش از جمله براندازی حکومت ایران دست پیدا نکرده بلکه باعث تقویت نفوذ و قدرت تهران در منطقه شده است.