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عبدالمجید المرتضی معاون وزیر کشور یمن در اظهاراتی تاکید کرد که نیروهای مسلح به عملیات برای شکستن محاصره و گرفتن حق ملت یمن ادامه میدهند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، المرتضی گفت: عملیات نیروهای مسلح در چارچوب معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید عملیات در برابر تشدید تنش ادامه خواهد یافت.
او اضافه کرد: شکستن محاصره ملت یمن، استقلال در تصمیم سازی، بازپسگیری منابع ملی، پایان دادن به قیمومیت و دخالت خارجی اولویت همه اقشار ملت یمن است.
المرتضی گفت که عربستان در مناطق تحت کنترل خود از شبه نظامیان مورد حمایت خود برای مقابله با نیروهای مسلح یمن استفاده میکند و آنها را وارد نبردی میکند که سودی در آن ندارند.
معاون وزیر کشور یمن افزود که عربستان مشغول دفاع از منافع و امنیت خود است و قصدی برای دفاع از شبه نظامیان مورد حمایت خود ندارد و شبه نظامیانی که به ریاض امید بستهاند، نخستین بازندگان هر تغییری در شرایط و معادلات خواهند بود.
المرتضی گفت: کشور گنجایش همه فرزندان خود را دارد و امید بستن به خارج، نتیجهای غیر از شکست ندارد.