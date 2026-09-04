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«حکیم جفریس» رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا در اظهاراتی با انتقاد از سیاستهای جنگطلبانه و اقتصادی دونالد ترامپ تاکید کرد که جنگ تجاوزکارانه و بیدلیل ایالات متحده علیه ایران شکست خورده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «حکیم جفریس» رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: اقتصاد تحت رهبری ترامپ و جمهوریخواهان فاجعه است و به مسیر اشتباه ادامه میدهد.
او افزود: تصمیماتی که گرفته شده، مانند این جنگ نسنجیده و پرهزینه علیه ایران، شکست خورده و زمان تغییر اساسی فرا رسیده است.
جفریس همچنین با اشاره به شعارهای انتخاباتی ترامپ، تاکید کرد: او قول داده بود که از روز اول هزینهها را کاهش دهد، اما از زمانی که وارد کاخ سفید شد، هزینهها در آمریکا نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته و زندگی در این کشور بسیار گران شده است ولی جمهوریخواهان اهمیتی به آن نمیدهند.
او همچنین با بیان اینکه وقتی افرادی که در بالاترین جایگاهها قرار دارند، اینقدر به فکر پولدار کردن خود، خانواده و حامیانشان باشند یعنی برای بهبود زندگی مردم عادی آمریکا هیچ ارزشی قائل نیستند، خاطرنشان کرد: این هم یکی از دلایل متعددی است که اقتصاد در دوران دونالد ترامپ و جمهوریخواهان به فاجعه تبدیل شده است.
«جودی چو» عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت کالیفرنیا پیشتر در پیامی با انتقاد از سیاستهای اقتصادی دونالد ترامپ، تاکید کرده بود که رئیس جمهور ایالات متحده هزینه خانوارهای متوسط آمریکایی را افزایش و مالیات میلیاردرها و شرکتهای بزرگ این کشور را کاهش داده است.
چو در یک رشته پیام در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: ۶۲ سال پیش، «قانون کوپن غذا» در ایالات متحده به تصویب رسید، زیرا کنگره آمریکا به یک حقیقت ساده پی برده بود و آن حقیقت عبارت از این بود که هیچ خانوادهای در آمریکا نباید گرسنه بماند.
او افزود: امروز ترامپ و جمهوریخواهان کمکهای غذایی را از میلیونها آمریکایی از جمله یک میلیون و ۵۰۰ هزار کودک و بیش از ۳۳۳ هزار نفر در ایالت کالیفرنیا سلب کردهاند و همه این اقدامات برای جبران هزینههای ناشی از کاهش مالیات ثروتمندان انجام شده است.
این سناتور دموکرات در ادامه با بیان اینکه خانوادههای آمریکایی هرگز نباید مجبور شوند کودکان خود را گرسنه به رختخواب بفرستند، خاطرنشان کرد: من به مبارزه برای حفاظت از «برنامه کمک تغذیه تکمیلی» (SNAP) ادامه خواهم داد.
او همچنین با انتقاد از سیاستهای اقتصادی ترامپ و با اشاره به اینکه این سیاستها برای هر خانوار متوسط آمریکایی بیش از سه هزار و ۸۰۰ دلار هزینه داشته است، یادآور شد: جمهوریخواهان معافیتهای مالیاتی هنگفتی برای میلیاردرها و شرکتهای بزرگ در نظر گرفتهاند که هزینه آن از طریق کاهش شدید خدمات درمانی و کمکهای غذایی مردم آمریکا تامین میشود.
چو در پایان با یادآوری شعارهای انتخاباتی ترامپ، تصریح کرد: این به معنای «اول آمریکا» نیست.