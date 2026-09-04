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۱۳ شهریورماه، سالروز زلزله ویرانگر سال ۱۳۴۷ در فردوس، یادآور روزهایی تلخ، اما سرشار از همدلی، ایثار و حرکتهای خودجوش مردمی است؛ واقعهای تاریخی که ثبت دقیق و ماندگار آن در کتاب «دوباره فردوس»، الگویی کمنظیر از مدیریت جهادی و خدمترسانی را در تاریخ معاصر کشور به تصویر کشیده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، در شهریورماه سال ۱۳۴۷، زمینلرزهای سهمگین منطقه فردوس در خراسان جنوبی را لرزاند و خسارات جانی و مالی سنگینی بر جای گذاشت. در شرایطی که امکانات امدادی وقت پاسخگوی ابعاد بحران نبود، حضور نیروهای مردمی و روحانیت، برگ زرینی از همبستگی ملی را رقم زد.
کتاب «دوباره فردوس» به قلم سید علیرضا مهرداد و کاری از انتشارات انقلاب اسلامی، روایتی مستند و پژوهشی از نخستین اردوی جهادی جوانان و طلاب به رهبری حضرت آیتالله سید علی خامنهای در کمک به آسیبدیدگان این زلزله است، که برای اولین بار، خاطرات منتشر نشده از رهبر شهید انقلاب در موضوع حضور ایشان در زلزله فردوس در این کتاب ۲۴۰ صفحهای گنجانده شده است.
این اثر با تکیه بر اسناد تاریخی، خاطرات شفاهی و مصاحبه با شاهدان عینی، چگونگی تشکیل پایگاه امدادی مردمی در فردوس، توزیع عادلانه اقلام امدادی، بازسازی مسکن و حمایت معنوی از آسیبدیدگان را با جزئیات به رشته تحریر درآورده است.
نویسنده در این کتاب نشان میدهد که چگونه یک اقدام ابتکاری و جهادی توانست در کوتاهترین زمان، مرهمی بر آلام زلزلهزدگان باشد و بستری برای پیوند عمیق میان مردم و چهرههای مبارز انقلابی ایجاد کند.
بازخوانی رخدادهای زلزله فردوس و مرور کتاب «دوباره فردوس»، فراتر از یک یادبود تاریخی، بازتعریف الگوی مدیریت بحران مبتنی بر ایمان، مردمداری و اخلاص است؛ الگویی که در دهههای بعد به روح حاکم بر اردوهای جهادی و خدمترسانی به مناطق محروم سراسر کشور بدل شد.