مجلس نمایندگان آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی، طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن کمک‌های فدرال به دانشگاه‌هایی که این رژیم را تحریم می‌کنند، متوقف خواهد شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مجلس نمایندگان آمریکا که جمهوری‌خواهان در آن اکثریت دارند، با ۲۳۷ رای موافق در برابر ۱۶۹ رای مخالف به طرح موسوم به «قانون حفاظت از آزادی اقتصادی و دانشگاهی» رای داد. این طرح برای تبدیل شدن به قانون باید در سنا نیز به تصویب برسد.

این اقدام، جدیدترین طرح مورد حمایت جمهوری‌خواهان در حمایت از رژیم اسرائیل در شرایطی است که انتقاد دموکرات‌ها از تل آویو به دلیل جنگ در غزه افزایش یافته است.

جنگ در غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) بخش قابل توجهی از این منطقه فلسطینی را ویران کرده و بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، حملات رژیم اسرائیل از آن زمان تاکنون بیش از ۷۳ هزار فلسطینی را به شهادت رسانده است.

این درگیری، موجب برگزاری اعتراضات و شکل‌گیری درخواست‌هایی برای تحریم رژیم اسرائیل در بسیاری از دانشگاه‌های آمریکا شد. در واکنش، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری جمهوری‌خواه آمریکا، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را هدف تحقیقات و تهدید به تعلیق بودجه فدرال قرار داد.

دولت ترامپ و بسیاری از جمهوری‌خواهان در کنگره مدعی هستند که معترضان یهودستیز بوده و از افراط‌گرایی حمایت می‌کنند.

معترضان این ادعا را رد می‌کنند و می‌گویند که حمایت از حقوق فلسطینی‌ها و اعتراض به ویرانی‌های غزه نباید با یهودستیزی و یا حمایت از افراط‌گرایی یکسان تلقی شود.

رای‌گیری روز پنجشنبه در مجلس نمایندگان عمدتا بر اساس خطوط حزبی انجام شد؛ فقط دو نماینده جمهوری‌خواه به این طرح رای مخالف دادند و ۳۳ نماینده دموکرات به آن رای موافق دادند.

جنبش بایکوت، سرمایه‌گذاری نکردن و تحریم رژیم اسرائیل در پی منزوی کردن این رژیم به دلیل نحوه رفتار آن با فلسطینی‌هاست.

حامیان این طرح مدعی هستند هدف آن محدودکردن آزادی بیان یا مباحثات دانشگاهی نیست، بلکه جلوگیری از هدف قرار دادن رژیم اسرائیل و یهودیت است.

«جاش گاتهایمر» نماینده دموکرات ایالت نیوجرسی در سخنرانی خود در حمایت از این طرح گفت: «این طرح صرفا می‌گوید اگر دانشگاه شما از پول مالیات‌دهندگان فدرال استفاده می‌کند، نمی‌تواند در زمینه همکاری‌های دانشگاهی یا سرمایه‌گذاری با یک کشور تبعیض قائل شود.»