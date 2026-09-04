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شرکت توانیر اعلام کرد: استفادهکنندگان غیر مجاز از شبکه برق از جمله استخراجکنندگان غیر مجاز رمز ارز، دستکاریکنندگان کنتور و مصرفکنندگان برق خارج از مجوز، به مدت یک سال از یارانه انرژی محروم میشوند و بهای برق مصرفی آنان بر مبنای تعرفه آزاد، حساب و دریافت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت توانیر در اطلاعیهای اعلام کرد: بر اساس ساز و کار ابلاغی وزارت نیرو، استفادهکنندگان غیر مجاز از شبکه برق، از جمله استخراجکنندگان غیر مجاز رمز ارز، دستکاریکنندگان کنتور، استفادهکنندگان از انشعابهای غیر مجاز و مصرفکنندگان برق خارج از مجوز، علاوه بر جریمههایی که در قانون آمده است، به مدت یک سال از یارانه انرژی محروم میشوند.
بر اساس این اطلاعیه، بهای برق مصرفی این مشترکان، پس از تشخیص تخلف، به مدت یک سال بر مبنای تعرفه آزاد، حساب و دریافت خواهد شد.
هدف از این کار، عدالت در توزیع انرژی، صیانت از حقوق مردم و مشترکان قانونمند، پایداری شبکه برق و برخورد قاطع با سوداگران انرژی عنوان شده است.
گفتنی است که مشترکان گرامی میتوانند برای اطلاع از آخرین خبرهای موثق در عرصه برق، صفحه رسمی شرکت توانیر را در پیامرسانها دنبال کنند.