به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سفارش دولت آلمان برای تولید این پهپاد‌ها ارزشی حدود ۳۰۰ میلیون یورو دارد و انتظار می‌رود تا اواسط سال ۲۰۲۷ تکمیل شود.

بر اساس این گزارش، این طرح شامل ساخت دو مدل پهپاد با برد متوسط و برد بلند تا ۱۵۰۰ کیلومتر است.

شرکت اوتریون مسئولیت توسعه نرم‌افزار و سیستم عامل این پهپاد‌ها را بر عهده دارد و شرکت ایرلاگیکس نیز سخت‌افزار آنها را تامین می‌کند.

لورنتس مایر مدیرعامل شرکت اوتریون در اظهاراتی با اشاره به استفاده از هوش مصنوعی در این پهپاد‌ها برای مقابله با اختلالات الکترونیکی، گفت: آلمان اکنون یک خط تولید برای سلاح‌های دقیق و ارزان قیمت در تعداد بالا دارد.

به گفته او، تحویل این پهپاد‌ها که از قبل آزمایش شده و کارایی عملیاتی آنها تائید شده است، در سال جاری میلادی (۲۰۲۶) آغاز می‌شود.

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیش‌تر اعلام کرده بود که این کشور به زودی تولید پهپاد را در آلمان آغاز خواهد کرد.

زلنسکی در جریان سخنرانی خود در موسسه هوانوردی دانشگاه ملی کی‌یف، گفت: به زودی تولید پهپاد‌های اوکراینی در آلمان آغاز و ۱۰ دفتر صادرات تسلیحات اوکراین در اروپا نیز افتتاح می‌شود.