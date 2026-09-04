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استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی گفت: زغال اخته و سماق کلیبر، خداآفرین و هوراند از ظرفیتهای منحصربهفرد منطقه هستند و باید با فرآوری، بسته بندی، استانداردسازی و توسعه بازار، از خام فروشی آنها جلوگیری و زمینه حضورشان در بازارهای داخلی و خارجی فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در جشنواره زغال اخته و سماق ارسباران که در محوطه مجموعه کلاه فرنگی تبریز برگزار شد اظهار کرد: هر شهرستان دارای محصولات، ظرفیتها و سوغات ویژهای است که میتوان با شناسایی، سرمایه گذاری و ایجاد هم افزایی آنها را به ظرفیتهای اقتصادی تبدیل کرد.
وی افزود: در منطقه ارسباران علاوه بر ظرفیتهای معدنی ارزشمند، از مس گرفته تا سایر فلزات گرانبها، ظرفیتهای طبیعی و گردشگری مهمی نیز وجود دارد و پیگیری ثبت جهانی جنگلهای ارسباران نیز در دستور کار مدیریت استان قرار قرار دارد.
سرمست با اشاره به جایگاه زغال اخته و سماق در شهرستانهای کلیبر، خداآفرین و هوراند گفت: این محصولات دارای جایگاه کشوری هستند و باید آنها را فراتر از یک محصول کشاورزی به عنوان برند، هویت و بخشی از اصالت منطقه ارسباران به رسمیت بشناسیم.
وی بر ضرورت استفاده از دانش بومی در کنار دانش و فناوریهای جدید تاکید کرد و گفت: باید از ظرفیتهای علمی و فناورانه برای ارتقای کیفیت تولید و ایجاد ارزش افزوده برای محصولات بومی استفاده کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی با انتقاد از وضعیت خام فروشی محصولات کشاورزی ادامه داد: هدف این است که دسترنج کشاورزان و باغداران زحمتکش به بهای ناچیز فروخته نشود و با اتصال تولید به بازار، ارزش واقعی محصولات نصیب تولید کنندگان شود.
وی افزود: وضع موجود خام فروشی است و وضع مطلوب حرکت به سمت فرآوری، برندسازی، بسته بندی نوین، استانداردسازی و توسعه بازار است تا محصولات علاوه بر بازار داخلی به بازارهای خارجی نیز راه پیدا کرده و زمینه صادرات آنها فراهم شود.
سرمست تاکید کرد:باید زنجیره ارزش تولید از مرحله تولید تا فرآوری، بسته بندی مدرن، استانداردسازی و حتی فروش اینترنتی تکمیل شود.
وی از جهاد کشاورزی استان خواست در این زمینه یک استراتژی مشخص تدوین کند تا محصولات استراتژیک و منحصربهفرد هر شهرستان از جمله ظرفیتهای منطقه ارسباران به شکل مناسبی معرفی و برای توسعه آنها برنامهریزی شود.
استاندار آذربایجان شرقی بر نقش جشنوارهها در جذب سرمایه گذاران نیز تاکید کرد و گفت: برگزاری چنین رویدادهایی زمینه معرفی ظرفیتهای روستاها و شهرستانها در مرکز استان و تشویق سرمایه گذاران برای ورود به این حوزهها را فراهم میکند.
وی همچنین رسانهها را یکی از حلقههای مهم اتصال تولید کننده، محصول و بازار دانست و اظهار کرد: رسانهها میتوانند با معرفی ظرفیتها و بازتاب جشنواره ها، نقش موثری در شناساندن محصولات بومی و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان و بازار ایفا کنند.
سرمست خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره پایان کار نیست بلکه پس از آن باید برای رفع موانع برندسازی، تسهیل سرمایه گذاری و حمایت از فعالان این حوزه برنامه ریزی شود.
وی گفت: حرکت از شیوههای سنتی تولید و فروش به سمت روشهای خلاقانه، به روز و جدید برای تبدیل ظرفیتهای محلی به برندهای ملی و صادراتی یک ضرورت و امر حیاتی است