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معاون رئیس شورای امنیت روسیه در اظهاراتی از دولت آلمان خواست تا مسیر متعادلتری را در پیش گیرد و از رویارویی مستقیم با مسکو خودداری کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مدودف در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: آنها باید به خود بیایند و مسیر بسیار متعادلتری را دنبال کنند تا اینکه بخواهند به طور مستقیم با کشور ما درگیر شوند.
او افزود: آلمان به دلیل امتناع از همکاری با روسیه، ضررهای زیادی متحمل شده است.
مدودف تصریح کرد: تحریمهای آلمان علیه روسیه پیامدهای بسیار ناگواری برای اقتصاد این کشور و مردم آن خواهد داشت.
دولت آلمان پیشتر روسیه را متهم به انجام «حمله ترکیبی» با استفاده از پهپاد انفجاری در یک فرودگاه مهم این کشور کرده و از اقدامات متقابل دیپلماتیک خبر داده بود.
الکساندر دوبرینت وزیر کشور آلمان هم ادعا کرد: پس از ارزیابی فناوری پهپاد مورد استفاده و سایر اطلاعات، دولت به این نتیجه رسیده است که روسیه مسئول حمله ترکیبی در فرودگاه لایپزیگ در چهارم ماه آگوست (۱۳ مرداد) است.
او افزود: ما حادثه فرودگاه لایپزیگ را یک مورد تنها نمیدانیم، بلکه آن را در چارچوب سایر اقدامات ترکیبی در نظر میگیریم. ما فرض میکنیم که آلمان هدف حملات ترکیبی بیشتر روسیه قرار گرفته است.
در ۲۹ آگوست (هفتم شهریور ۱۴۰۵)، نشریه اروپایی «پولیتیکو» و چند رسانه آلمانی گزارش داده بودند که فریدریش مرتس صدراعظم آلمان قصد دارد روسیه را مسئول حادثه لایپزیگ معرفی کرده و از اقدامات تلافیجویانه گسترده خبر دهد.
سفارت روسیه در آلمان پیشتر کشف پهپاد در فرودگاه لایپزیگ را یک اقدام تحریکآمیز شتابزده و ساختگی توصیف کرده و گفته بود که این اقدام تتها در خدمت منافع کییف و جریانهای سیاسی جنگ طلب اروپا است.
در شامگاه چهارم آگوست (۱۳ مرداد ۱۴۰۵)، یک پهپاد مجهز به بمب دستساز در محوطه پروازی فرودگاه، در کنار یک فروند هواپیمای باری آنتونوف متعلق به اوکراین کشف شد؛ چاشنی انفجاری آن عمل نکرده بود. در همان شب، پهپاد دومی با یک فروند هواپیمای باری دیاچال برخورد کرد.
در ادامه مشخص شد که با گذشت ۱۰ روز، بازرسان پهپاد سوم و همچنین آثاری از یک ماده منفجره قوی را پیدا کردهاند؛ این ماده احتمالاً حدود ۵۰ گرم هگزوژن بوده است.