نماینده آیت الله سیستانی با آیت الله سید محمدتقی آل هاشم ، امام جمعه تبریز و استاندار آذربایجان شرقی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، آیت‌ الله سید جواد شهرستانی نماینده آیت الله سیستانی با آیت الله سید محمدتقی آل هاشم ، حجت الاسلام و المسلمین مطهری اصل امام جمعه تبریز و نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی مراتب قدردانی مردم و مسئولان استان را از آیت الله سیستانی مرجع عظام تقلید به خاطر توجهات ویژه ایشان به تکریم خانواده شهدای آذربایجان شرقی در جنگ تحمیلی دوم و سوم اعلام کرد.