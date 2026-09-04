به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی دولت عراق افزود: حضور نیرو‌های خارجی و حتی مستشاران در خاک عراق تمدید نخواهد شد.

حیدر العبودی اضافه کرد: ۳۰ سپتامبر (۸ مهر)، آخرین مهلت برای پایان حضور نیرو‌های خارجی در خاک عراق است.

العبودی گفت: نیرو‌های عراقی برای تحویل گرفتن پرونده تامین امنیت کشور آماده‌تر از گذشته‌اند و عراق نیازی به وجود نظامیان خارجی ندارد.

او بیان کرد: تکیه بر درآمد‌های نفتی، اقتصاد عراق را در معرض تکانه‌های شدید قرار داده است.

العبودی گفت: اوضاع خاورمیانه پیچیده است و عراق نیز از خطرات و تهدید‌ها در امان نیست.

این اظهارات درحالی بیان شده است که «علی فالح الزیدی» نخست‌وزیر عراق پیشتر اعلام کرده بود که موعد پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق که برای ۳۰ سپتامبر (۸ مهر) تعیین شده، زمانی قطعی و غیرقابل بازگشت است.

دولت عراق همچنین طرح انحصار سلاح در دست دولت را در صدر اولویت‌های خود قرار داده و سپتامبر ۲۰۲۶ (مهر ۱۴۰۵) را به عنوان آخرین مهلت تحویل سلاح تعیین کرده است.