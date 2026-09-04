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هزاران نفر در مادرید و برخی دیگر از شهرهای اسپانیا در تظاهراتی گسترده به نحوه مدیریت بحران مهاجرت از سوی دولت سانچز اعتراض کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شرکتکنندگان در این تظاهرات که همزمان با «روز سئوتا» برگزار شد، با در دست داشتن پرچمهای اسپانیا و سر دادن شعارهایی مانند «سئوتا برای فروش نیست» و «باید از سئوتا دفاع شود»، خواستار مدیریت بهتر بحران مهاجرت در این منطقه خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا و بازگرداندن مهاجران به کشورهای مبدا شدند.
همچنین تظاهرات مشابهی نیز در شهرهای دیگر اسپانیا از جمله سئوتا، بارسلونا و بیلبائو برگزار شد و برخی معترضان در سئوتا خواستار استعفای نخستوزیر این کشور شدند.
مقامهای ارشد دو کشور فنلاند و اتریش پیشتر در اظهاراتی با حمایت از موضع ایتالیا در واکنش به ورود دهها هزار مهاجر غیرقانونی به منطقه سئوتا در خاک اسپانیا، خواهان تعلیق موقت این کشور از منطقه شنگن شده بودند.
ماری رانتانن وزیر کشور فنلاند در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) با اشاره به اتفاقهای منطقه سئوتا، نوشت: اسپانیا کاملا در محافظت از مرزهای خارجی منطقه شنگن در برابر نفوذ شکست خورده است.
او افزود: این وضعیت نمیتواند ادامه یابد.
رانتانن خاطرنشان کرد: کشورهایی که به تعهدات خود برای حفاظت از مرزهای خارجی شنگن عمل نمیکنند، نمیتوانند عضو این منطقه باشند.
در همین ارتباط کریستین استوکر صدراعظم اتریش نیز در اظهاراتی با بیان اینکه شرایط حاکم بر سئوتا یک سیگنال هشدار دهنده واضح است، اظهار کرد: چنین شرایطی جایی در اتحادیه اروپا ندارد.
او همچنین از مادرید خواست تا با اطمینان از اینکه حتی یک مهاجر غیرقانونی هم پا به سرزمین اصلی اروپا نگذارد، به مسئولیتهای خود عمل کند.
پس از ورود ناگهانی هزاران مهاجر غیرقانونی به شهر سئوتا و جان باختن دستکم ۶۷ نفر، مقامهای اسپانیا از خروج گسترده مهاجران و برقراری مجدد امنیت در این شهر خبر دادند؛ این بحران که تنشهای دیپلماتیک میان مادرید و رباط را تشدید کرده، دولت اسپانیا را بر آن داشت تا برای بررسی وضعیت مرزها، خواستار برگزاری نشست اضطراری اتحادیه اروپا شود.