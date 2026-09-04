همزمان با ماه ربیع‌الاول تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ادامه مسیر سفر خود به استان‌های شمال‌غرب کشور میهمان استان آذربایجان شرقی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را با هدف تحقق عدالت فرهنگی برای کودکان و نوجوانان مناطق روستایی و شهری فاقد سالن‌های تخصصی تئاتر به اجرا درآورد.

اجرا‌های تماشاخانه سیار در استان آذربایجان شرقی از روز پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵ آغاز شده و تا چهاردهم شهریور ادامه خواهد داشت.

این کاروان فرهنگی در روز‌های نخستین سفر از ۵ تا ۸ شهریور در شهر‌های اهر، کلیبر، در خمارلو، جانانلو، سیه‌رود و جلفا برنامه اجرا کرد.

روز دوشنبه ۹ شهریور تماشاخانه سیار در ساعت‌های ۱۰ و ۱۲ در هادیشهر و در ساعت‌های ۱۵ و ۱۷ در مرند برنامه‌های خود را برگزار کرد.

این برنامه‌ها روز سه‌شنبه ۱۰ شهریور در ساعت‌های ۱۰ و ۱۲ در شبستر و ساعت‌های ۱۵ و ۱۷ در تسوج به اجرا در آمدند.

روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ورزقان در ساعت‌های ۱۰ و ۱۲ و شهر سهند در ساعت‌های ۱۵ و ۱۷ میزبان این رویداد بود.

در روز‌های پنجشنبه و جمعه ۱۲ و ۱۳ شهریور تماشاخانه سیار وارد شهر تبریز شده و در هر دو روز در چهار نوبت طی ساعات ۱۰، ۱۲، ۱۵ و ۱۷ برنامه‌های خود را اجرا می‌کند.

اجرا‌ها در این استان روز شنبه ۱۴ شهریور با اجرا در آذرشهر (ساعت‌های ۱۰ و ۱۲) و ایلخچی (ساعت‌های ۱۵ و ۱۷) تمام خواهد شد تا این کاروان راهی استان آذربایجان غربی شود.

نمایش ۲۵ دقیقه‌ای نخودی و حاکم شهر دور به نویسندگی مهدی ایروانی و کارگردانی مجتبی خلیلی بر روی صحنه این تماشاخانه سیار اجرا خواهد شد.

دستیاری این اثر را آدینه رحیم‌نژاد و بازیگری آن را محمد شریفیان، امیر دهقانی، عرفان هاشمی و مجتبی خلیلی بر عهده دارند.

این اثر با بهره‌گیری از افسانه‌های کهن ایرانی، طراحی مینیمال و زبان طنز، داستان پسری جسور را روایت می‌کند که در برابر ظلم حاکم ایستادگی می‌کند.

یادآوری می‌شود دو تماشاخانه سیار کانون که از ۲۴ مرداد سفر خود را آغاز کرده‌اند، در مجموع حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ اجرای نمایشی و برنامه‌های فرهنگی و هنری را در شش استان برگزار خواهند کرد.

این دو تماشاخانه سیار در دو مسیر شمال شرق و شمال غرب کشور به حرکت درآمده‌اند و تماشاخانه اول در استان‌های گلستان، مازندران و گیلان نمایش آش سنگ اثر زهرا مریدی را اجرا خواهد کرد و اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی نیز میزبانان تماشاخانه دوم با نمایش نخودی و حاکم شهر دور، هستند.