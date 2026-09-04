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«چاک شومر»، رهبر دموکراتهای سنای آمریکا خواستار آغاز تحقیقات رسمی از سوی سنتکام درخصوص حمله به یک جشن عروسی در بندر کوهستک ایران شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، چاک شومر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به مقالهای از نیویورکتایمز که اذعان میکرد موشک استفاده شده در این حمله آمریکایی بوده است، نوشت: «این گزارشها نگرانکننده هستند و من خواستار آن هستم که سنتکام فورا تحقیقات را آغاز کند.»
او ادامه داد: «هگست باید درک کند که چنین بررسیهای داخلی بازتابدهنده ارزشهای ما هستند و وزارت دفاع آمریکا را قویتر میکنند.»
سناتور کریس ون هولن هم در واکنش به حمله آمریکا به مراسم عروسی در سیریک ایران گفت: این حمله باید بهطور کامل مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد و عاملان آن پاسخگو شوند. همچنین باید همین حالا به این جنگ فاجعهبار پایان دهیم.
روزنامه نیویورکتایمز در گزارشی درباره حمله به یک مراسم عروسی در شهر بندری کوهستک در جنوب ایران نوشت این مراسم مانند بسیاری از عروسیهای سنتی منطقه آغاز شده بود؛ زنان با نقشهای حنا روی دستهایشان در مراسم حضور داشتند، کودکان در حیاط بازی میکردند و غذای عروسی آماده پذیرایی از مهمانان بود، اما برخورد یک بمب با ساختمان، سقف را فرو ریخت و جشن را به صحنهای از آوار، خون و وسایل پراکنده تبدیل کرد.
نیویورکتایمز نوشت بررسی بصری این روزنامه و ارزیابی یک کارشناس تسلیحاتی نشان میدهد بمبی که این مراسم را هدف قرار داد از سوی نیروهای آمریکایی و همزمان با حملات گسترده آمریکا در جنوب ایران پرتاب شده بود.
بر اساس اعلام جمعیت هلال احمر ایران، دستکم پنج نفر از مهمانان عروسی، از جمله یک پسر ۶ ساله، به شهادت رسیدند و دستکم ۶۷ نفر دیگر زخمی شدند.