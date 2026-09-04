به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در مراسمی به مناسبت هفته وقف و با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد و امام‌جمعه این شهرستان، ۲۰۰ سند مالکیت مربوط به موقوفات اردکان به متولیان تحویل داده شد. این اقدام که در راستای شفاف‌سازی و تثبیت مالکیت‌های عمومی صورت گرفته است، نقطه عطفی در مدیریت دارایی‌های وقفی این منطقه محسوب می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد در این آیین گفت: صدور این اسناد تک‌برگی، ضمن صیانت از موقوفات و جلوگیری از تضییع حقوق واقفین، گام مهمی در کاهش دعاوی حقوقی و منازعات ملکی در این حوزه به شمار می‌آید.

مهدی اقبال با تأکید بر اهمیت نظام‌مند کردن موقوفات اظهار داشت: سنددار کردن املاک وقفی، نه تنها یک تکلیف قانونی در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات است، بلکه ضامن ماندگاری و پایداری نیت خیر واقفین برای نسل‌های آینده است.

وی خاطرنشان کرد: این حرکت جهادی، بار دیگر اهمیت پیوند میان قانون و میراث را یادآوری می‌کند؛ جایی که مستندسازی دقیق، بستر توسعه فعالیت‌های اجتماعی و مذهبی را فراهم می‌آورد.

عضو شورای حفظ حقوق بیت المال یزد در پایان گفت: انتظار می‌رود با تداوم این روند و بهره‌گیری از زیرساخت‌های الکترونیک نظیر سامانه‌های ثبت، پرونده سایر موقوفات اردکان نیز در آینده‌ای نزدیک به سرانجام برسد.