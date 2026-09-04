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سخنگوی وزارت خارجه در پیامی نوشت: بر خلاف آمریکا که حمله به اهداف غیرنظامی را تبدیل به الگوی ثابت جنگهای غیرقانونی خود کرده است، ضربات دفاعی ایران منحصرا علیه اهداف نظامی بوده، گزارش رسمی قطر نیز اثباتکننده این واقعیت است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در این پیام با اشاره به سند ثبتشده در قطر در اتحادیه بینالمللی ارتباطات راه دور (ITU) که در آن تاکید شده ضربات دفاعی ایران، فقط متوجه پایگاههای نظامی آمریکا بوده است، نوشت:
«دولت قطر در سندی رسمی که به اتحادیه بینالمللی ارتباطات (ITU) ارائه کرده، تأیید کرده است که حملات دفاعی ایران علیه نیروهای آمریکایی مستقر در خاک قطر منحصرا «متوجه تأسیسات نظامی آمریکا بوده است و هیچ منطقه غیرنظامی هدف قرار نگرفته است.»
تنها استثنای مورد ادعای قطر، حمله به یک تأسیسات گازی در ۱۸ مارس بوده است. اما در این مورد هم باید در نظر داسته باشیم که آن تأسیسات در آن زمان در خدمت عملیاتهای تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران بود.
این واقعیت، یعنی دقت و مراقبت ایران در تعیین اهداف مورد حمله، را مقایسه کنید با عملکرد آمریکا در حملات مکرر به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی: مدارس، بیمارستانها، مناطق مسکونی، مراسم عروسی، پلها و موارد دیگر.
تفاوت عظیمی وجود دارد میان ملتی متمدن که اهمیت پایبندی به اصول اخلاقی و انسانی - حتی در دشوارترین شرایط - را آموخته است، و حاکمان جنگطلبی که در قدرتنماییهای خود، هیچ اصل قانونی یا قاعده اخلاقی را رعایت نمیکنند.»