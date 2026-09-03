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وزیر نفت گفت: بخش زیادی از آسیب تأسیسات انرژی در ۲ جنگ اخیر برطرف شده و همکاران شریف ما در حالی که به خارک در جنگ تحمیلی سوم، ۵۵۰ بار حمله شد، میدان را خالی نکردند و امروز نیز بازسازی و احیای ظرفیتها و طرحهای توسعهای با سرعت در حال پیگیری و اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محسن پاکنژاد، در گفتوگویی با معاونت ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور، با تشریح عملکرد ۲ ساله این وزارتخانه در دولت چهاردهم، از پیگیری مستمر آقای پزشکیان برای تأمین سوخت و انرژی کشور، مدیریت ناترازی گاز، افزایش تولید نفت و گاز، جمعآوری گازهای مشعل، بهینهسازی مصرف انرژی و تأمین معیشت مردم سخن گفت و با اشاره به مدیریت صنعت نفت در جریان جنگ، از استمرار تولید، بازسازی تأسیسات آسیبدیده و تداوم صادرات نفت حتی در شرایط حملات گسترده خبر داد.
پاکنژاد، همچنین از تکمیل طرحهای افزایش تولید نفت، رشد جمعآوری گازهای همراه، افزایش ظرفیت فرآورش نفت در میادین مشترک، کشف ذخایر جدید گاز و توقف واردات گازوئیل گفت و در بخش دیگری از این گفتوگو، با روایت تجربه خود از همکاری با رئیسجمهور، پزشکیان را مدیری اخلاقمدار، شجاع، صادق، شفاف و مردمدار توصیف کرد که حتی در سختترین روزهای جنگ، پیگیر جزئیاتی مانند جمعآوری گازهای مشعل بوده و با شیوه متفاوت خود در انتقاد، دلجویی و حل مسئله، انگیزه مدیران و کارکنان را برای خدمت افزایش میدهد.
متن کامل این گفتوگو به شرح زیر است:
دغدغه نخست پاکنژاد در آغاز وزارت نفت؛ ذخایر سوخت کشور
محسن پاکنژاد، وزیر نفت، با اشاره به نخستین روزهای حضور خود در وزارت نفت اظهار کرد: وقتی اول شهریور وارد وزارتخانه شدم، با توجه به تجارب قبلی و حضورم در وزارتخانه، در نشست با مدیران ارشد نخستین موضوعی که پیگیری کردم، وضعیت ذخایر سوخت کشور بود.
وی با بیان اینکه گزارش اولیه درباره ذخایر بنزین و گازوئیل نیروگاهها مقداری نگرانکننده بود، افزود: شهریورماه ماهی است که سفرها انجام میشود و میزان مصرف بنزین نسبت به سایر ماههای سال افزایش پیدا میکند. از سوی دیگر، با نزدیک شدن به فصل سرد، سازوکار تأمین گاز نیروگاهها به دلیل افزایش مصرف بخش خانگی و تجاری محدودتر میشود و نیروگاهها باید به سمت استفاده از گازوئیل بهعنوان سوخت جایگزین بروند.
پاکنژاد ادامه داد: یکی دو روز بعد از این بررسی، خدمت آقای رئیسجمهور رسیدم و این نخستین گزارش من به ایشان بود. وقتی با استناد به اعداد و ارقام وضعیت را توضیح دادم، واکنش رئیسجمهور برایم جالب بود؛ ضمن اینکه دغدغهمند و نگران شدند، بسیار خونسرد و روان پرسیدند: برنامهتان چیست؟
وزیر نفت افزود: برنامه را توضیح دادم و از همان روز، رئیسجمهور مرتباً در مقاطع زمانی سه چهار روز یکبار موضوع را از من دنبال میکردند. تقریباً هفتهای یک جلسه نیز برگزار میکردند و دقیقاً وضعیت گاز و گازوئیل نیروگاهها را پیگیری میکردند.
پزشکیان میان وزارتخانههای نفت، نیرو و صمت هماهنگی ایجاد کرد
پاکنژاد با اشاره به نقش رئیسجمهور در ایجاد هماهنگی میان دستگاهها گفت: آقای پزشکیان تعادل و هماهنگی را بین وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو برقرار میکردند تا با همکاری و همافزایی حرکت کنیم و کشور در این حوزه با معضل تأمین سوخت مواجه نشود.
قرارداد فشارافزایی پارس جنوبی؛ نخستین قرارداد بزرگ صنعت نفت در دولت چهاردهم
وزیر نفت با اشاره به یکی از طرحهای راهبردی دولت چهاردهم گفت: یکی از طرحهایی که سالها قبل باید آغاز میشد و در آن عقبماندگی وجود داشت، موضوع فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی بود.
وی ادامه داد: در فاصله شهریور تا بهمن و اسفند، تیمهای کارشناسی وزارت نفت روی این موضوع متمرکز شدند تا قراردادی آماده شود و در نهایت قرارداد فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی شکل گرفت.
پاکنژاد اهمیت این قرارداد را در آغاز عملیات اجرایی برای مقابله با افت فشار پارس جنوبی دانست و افزود: نگرانیای که از سالها قبل وجود داشت این بود که یک روز میدان گازی پارس جنوبی دچار افت فشار شود؛ افت فشار نیز به معنای کاهش تولید از این میدان است و کاهش تولید پارس جنوبی میتواند ناترازیهایی را که طی ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته بهتدریج انباشته شده، تشدید کند.
وی تأکید کرد: این ناترازی در سال ۱۴۰۳ به اوج خود رسیده بود و باید برای آن تدبیر میشد. نخستین قرارداد بزرگ صنعت نفت در اسفندماه سال ۱۴۰۳ با حضور رئیسجمهور به امضا رسید.
مدیریت ذخایر سوخت در نخستین جنگ ۱۲ روزه
پاکنژاد با اشاره به حملات انجامشده به زیرساختهای نفتی در جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: پالایشگاه فجر جم و پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی نیز مورد اصابت قرار گرفتند، اما با وجود این حملات و افزایش مصرف بنزین در روزهای نخست جنگ که به مرز ۲۰۰ میلیون لیتر در روز رسید، در ذخایر و انبارهای بنزین و سوخت تهران با مشکل جدی مواجه نشدیم.
وزیر نفت ادامه داد: در حوزه گاز نیز با وجود اصابت به پالایشگاه فجر جم و پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی، با کمبود مواجه نشدیم.
«دو درجه کمتر» با پیشنهاد مستقیم رئیسجمهور اجرا شد
پاکنژاد با اشاره به اقدامات انجامشده برای مدیریت مصرف گاز در زمستان ۱۴۰۳ گفت: در کنار تلاش همکاران برای افزایش تولید گاز، یکی از عوامل بسیار مؤثر در مصرف متناسب گاز، نقشی بود که مردم عزیزمان ایفا کردند.
وی افزود: پیشنهاد پویش «دو درجه کمتر» به صورت مستقیم توسط شخص رئیسجمهور مطرح شد و بخشهای مختلف جامعه، بهویژه مردم، در آن مشارکت کردند.
وزیر نفت تأکید کرد: این پویش با استناد به اعداد و ارقام، بسیار مؤثر بود و شخص رئیسجمهور بود که بر اجرای آن اصرار داشت و میخواست بخشهای مختلف کشور در این پویش نقشآفرینی کنند.
افزایش تولید نفت و پیگیری مستمر جمعآوری گازهای مشعل
پاکنژاد با اشاره به ادامه برنامههای صنعت نفت پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: همزمان با شرایط خاص کشور، طرحهای افزایش تولید نفت و گاز را ادامه دادیم.
وی افزود: در حوزه افزایش تولید نفت، قراردادی برای افزایش ۲۵۰ هزار بشکه در روز وجود داشت که سازوکارهای آن نیازمند مطالعه، بررسی و اخذ مصوبات بود. این مصوبات در فاصله بعد از جنگ ۱۲ روزه دریافت شد و وارد مرحله اجرا شدیم و تا آنجا که خاطرم هست، حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار بشکه در روز از این ۲۵۰ هزار بشکه را توانستیم محقق کنیم.
وزیر نفت یکی از محورهای مورد تأکید رئیسجمهور را جمعآوری گازهای فلر یا مشعل عنوان کرد و گفت: این موضوع از مواردی بود که آقای رئیسجمهور مرتباً پیگیری میکردند.
پاکنژاد ادامه داد: تقریباً در هر تماس تلفنی که با رئیسجمهور داشتم، حتی اگر موضوع تماس چیز دیگری بود، در پایان بحث از سازوکار اجرای طرحهای جمعآوری گازهای مشعل سؤال میکردند.
وی افزود: رئیسجمهور اهمیت این پروژهها را بهدرستی متوجه شده بودند و مصرانه پیگیری میکردند. چند بار نیز در جلسات مختلف تأکید کردند که اگر مشکلی در این رابطه وجود دارد، اعلام کنیم تا آن را حل کنند و دستگاههای اجرایی داخلی به دلیل عدم هماهنگی احتمالی باعث تأخیر در اجرای پروژه نشوند.
۱۱.۵ میلیون مترمکعب گاز مشعل جمعآوری شد
پاکنژاد گفت: نتیجه این پیگیری و مدیریت این بود که از ابتدای دولت چهاردهم تا امروز حدود ۱۱.۵ میلیون مترمکعب در روز گازهای مشعل را در قالب پروژههای مختلف جمعآوری کردهایم.
وی افزود: اگر این رقم را با پنجونیم میلیون مترمکعبی که پیش از شروع دولت چهاردهم جمعآوری میشد جمع کنیم، به حدود ۱۷ میلیون مترمکعب در روز میرسیم.
حفاری بیش از ۳۰ حلقه چاه درونمیدانی در پارس جنوبی
پاکنژاد با اشاره به برنامههای توسعه پارس جنوبی اظهار کرد: حفاری درونمیدانی در حوزه پارس جنوبی در سال ۱۴۰۴ شروع شد و با شتاب و رشد خوبی ادامه پیدا کرد.
وی افزود: بیش از ۳۰ حلقه چاه در حوزه پارس جنوبی در قالب چند پیمان برنامهریزی شده بود و تعدادی از این چاهها امروز به نتیجه رسیدهاند.
وزیر نفت ادامه داد: به نتیجه رسیدن چاههای حفاری درونمیدانی پارس جنوبی به افزایش تولید گاز کشور کمک کرده است.
جنگ دوم؛ آسیب گستردهتر به صنعت نفت
پاکنژاد با اشاره به آغاز دور جدید حملات در سال ۱۴۰۴ گفت: در حالی که سال ۱۴۰۴ را با تمرکز بر طرحهای راهبردی ادامه میدادیم، در نهم اسفندماه بار دیگر کشور مورد حمله ناجوانمردانه دشمن قرار گرفت.
وی افزود: تعدادی از همکاران عزیز ما در جریان حملات وحشیانه دشمن به شهادت رسیدند؛ همکارانی که در آن لحظات سخت پای کار ایستاده بودند و پای کار ایران بودند. یاد و خاطره همه این همکاران عزیز را در کنار سایر شهدای گرانقدر گرامی میداریم.
وزیر نفت ادامه داد: این بار صنعت نفت در طی جنگ ۴۰ روزه شاهد آسیبهای بیشتری بود. در شانزدهم یا هفدهم اسفندماه، انبارهای نفت تهران مجدداً مورد هجوم قرار گرفتند.
پاکنژاد با روایت آن شب گفت: وقتی انبار نفت مورد اصابت قرار گرفت، از یک ساختمان و از فاصله دور شرارههای آتش را میدیدیم. انبار نفت ری، انبار نفت شهران و انبار نفت قوچک مورد اصابت قرار گرفتند و تأسیسات بارگیری در انبار نفت ری آسیب دید.
مدیریت سوخترسانی به استانهای شمالی در شرایط حمله
وی با اشاره به اهمیت تأسیسات بارگیری گفت: وقتی این تأسیسات مورد اصابت قرار میگیرد، طبق قاعده باید سوخترسانی به استانهای شمالی کشور مختل شود و هدف دشمن نیز ایجاد همین اختلال بود.
پاکنژاد افزود: همان شب جمع شدیم و درباره اینکه چه کنیم تا کمترین اختلال در سوخترسانی استان تهران و استانهای شمالی ایجاد شود، برنامهریزی کردیم.
وی ادامه داد: بخشی از لجستیک را که در جنوب بود به شمال یا نواحی مرکزی کشور منتقل کردیم و بخشی را نیز به تهران آوردیم تا امکان انتقال سوخت از مسیرهای جادهای فراهم شود.
وزیر نفت تأکید کرد: همکاران ما کارهای بسیار ارزشمندی انجام دادند و بعد از چند روز، شرایط نگرانکننده به یک پایداری تبدیل شد و مدیریت سوخترسانی در شمال کشور به نحو مطلوبی انجام گرفت.
حمله دشمن به چهار پالایشگاه گازی عسلویه
پاکنژاد با اشاره به حادثه ۲۷ اسفندماه گفت: در این روز، دشمن چهار پالایشگاه گازی ما، یعنی پالایشگاههای سوم تا ششم عسلویه را مورد اصابت قرار داد.
وی افزود: حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه بعد از دریافت گزارش، توانستم پیام را به رئیسجمهور برسانم. در آن ساعات اولیه بسیار نگران بودیم که وضعیت به چه شکل خواهد شد.
وزیر نفت ادامه داد: در ساعات اولیه بخش مهمی از تولید را مجبور شدیم کاهش دهیم، اما با تسلط تخصصی و فنی همکاران شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت ایران، توانستند ظرف چند ساعت بخشهایی را به مدار برگردانند.
بازسازی پالایشگاهها از چند روز بعد آغاز شد
پاکنژاد گفت: امروز بخش قابل توجهی از ظرفیت ازدسترفته را برگرداندهایم و این فرایند همچنان ادامه دارد.
وی افزود: تقریباً یکی دو سه روز بعد از اصابت، کار بازسازی شروع شد؛ جلسات هماهنگی برگزار شد، مسئولیتها روشن و تفکیک شد و برای هر بخش مشخص شد که چه کاری باید انجام دهد.
وزیر نفت ادامه داد: بازسازی پالایشگاهها معمولاً با آواربرداری شروع میشود و این فرایند نیز دو سه روز بعد آغاز شد. امروز بخش قابل توجهی از بازسازی انجام شده و شاید ظرف چند ماه آینده بتوانیم ثمرات آن را ببینیم و شاهد افزایش تولید گاز کشور باشیم.
حضور سرزده پزشکیان در وزارت نفت در روزهای جنگ
پاکنژاد با اشاره به حضور رئیسجمهور در وزارت نفت در روزهای جنگ اظهار کرد: در طول روزهای جنگ، آقای رئیسجمهور علیرغم محدودیتهای حفاظتی، چند نوبت سرزده به وزارت نفت آمدند.
وی افزود: ما در آن روزها حتی در این ساختمان مستقر نبودیم و مجبور بودیم در ساختمانهای دیگری مستقر شویم، اما حضور رئیسجمهور با توجه به روحیه مردمداری، صداقت و شجاعت ایشان برای ما بسیار ارزشمند بود.
وزیر نفت با اشاره به ویژگیهای مدیریتی پزشکیان گفت: شجاعت در وجود آقای رئیسجمهور یک صفت بارز است. وقتی ایشان میآمدند، درباره نگرانیها و دغدغهها صحبت میکردیم و ایشان رهنمود میدادند.
پاکنژاد افزود: برای من جالب بود که به رغم اینکه انتظار میرفت ایشان تخصص مستقیم در این زمینه نداشته باشند، نکاتی را مطرح میکردند که بسیار کارگشا بود. این را بدون تعارف و مبالغه میگویم و همکاران ما نیز شاهد بودند.
در آن روزها وقتی چهره رئیسجمهور را میدیدیم، صلابت و شجاعت را میدیدیم
وی ادامه داد: این حضورها را واقعاً فراموش نمیکنم. در آن روزها بالاخره شرایط خاصی بود و وقتی چهره رئیسجمهور را میدیدیم، صلابت و شجاعت ایشان را میدیدیم؛ محدودیتها را پشت سر میگذاشتند و میآمدند.
پاکنژاد با اشاره به توصیه خود به رئیسجمهور گفت: یکی از گلایهها و توصیههایی که همیشه بهعنوان برادر کوچکتر ایشان داشتم این بود که آقای رئیسجمهور، انصافاً مراقب خودت باش؛ به هر حال چشم این مردم بهعنوان رئیسجمهور به شماست و خدای نکرده اتفاقی در این حوزه نیفتد.
حمله به پتروشیمیها و تلاش برای جلوگیری از اختلال در تأمین کالا
وزیر نفت با اشاره به حملات انجامشده به پتروشیمیها در ماهشهر و عسلویه گفت: در سال ۱۴۰۵ با حملات دشمن به عرصه پتروشیمیها در ماهشهر و عسلویه مواجه شدیم.
وی افزود: حملات حسابشده بود و بخشی از واحدهای یوتیلیتی که خدماتی مانند بخار، برق و نیتروژن را تأمین میکنند و واحدهای فرایندی برای عملیات خود به آنها نیاز دارند، مورد اصابت قرار گرفتند.
پاکنژاد ادامه داد: در روزهای اول ظرفیت قابل توجهی از تولید پتروشیمی را از دست دادیم و وقتی ظرفیت تولید کاهش پیدا میکند، تأثیر مستقیم بر تأمین برخی کالاها میگذارد؛ چراکه زنجیره ارزش تحت تأثیر قرار میگیرد و ممکن است مردم در بخشی از تأمین کالاها با مضیقه و تنگنا مواجه شوند.
وی گفت: در همان روزهای جنگ با همکاری سایر دستگاههای اجرایی کشور، از جمله وزارت صمت و وزارت نیرو، برنامهریزیها انجام شد و تا حدود زیادی این مسئله مدیریت شد.
یکی از دغدغههای همیشگی رئیسجمهور، تأمین معیشت و نیاز مردم است
پاکنژاد با تأکید بر دغدغه رئیسجمهور نسبت به معیشت مردم اظهار کرد: یکی از دغدغههای همیشگی آقای رئیسجمهور، تأمین معیشت و نیاز مردم است و ایشان در این حوزه مرتباً تأکید میکردند.
وی افزود: رهنمودهای رئیسجمهور درباره تأمین هرچه بهتر معیشت مردم، یک خطمشی دائمی بود و هر دستگاهی باید متناسب با مأموریت خود در راستای این هدفگذاری و پیگیری مستمر رئیسجمهور اقدام میکرد.
صادرات نفت در جنگ حتی یک ساعت متوقف نشد
وزیر نفت یکی از اقدامات ماندگار صنعت نفت در جنگ را استمرار صادرات نفت دانست و گفت: در فاصله جنگ ۴۰ روزه، از نهم اسفندماه تا اواخر فروردین که به یک آتشبس موقت رسیدیم، صادرات نفت خام کشور حتی یک ساعت قطع نشد.
پاکنژاد با اشاره به شدت حملات به جزیره خارک اظهار کرد: جزیره خارک بیش از ۵۵۰ بار مورد اصابت قرار گرفت؛ جزیرهای که حدود ۲۳ یا ۲۴ کیلومتر وسعت دارد و این سطح از اصابت بسیار زیاد است.
وی افزود: اما زیر بمباران، همکاران ما کشتیها را بارگیری میکردند. این یکی از کارهایی است که واقعاً معتقدم تاریخ باید درباره آن قضاوت کند و وظیفه خود میدانم در مقابل این کار ارزشمند همکاران صنعت نفت، بهویژه در حوزه صادرات نفت، سر تعظیم فرود بیاورم.
محاصره و تداوم فروش و تحویل نفت
پاکنژاد با اشاره به شرایط پس از جنگ گفت: بعد از مدتی وارد بحث محاصره شدیم. در محاصره اول، خطی بین رأسالحد و بندر گوادر پاکستان تعریف شده بود و تدابیر زیادی اتخاذ کردیم تا از این محاصره عبور کنیم.
وی ادامه داد: فرایند فروش نفت و تحویل نفت به مشتری، در هزاران کیلومتر دورتر از منطقه خلیج فارس و دریای عمان عملیاتی و اجرایی میشد.
وزیر نفت افزود: در فاصله حدود ۲۴ یا ۲۵ فروردین تا ۲۷ یا ۲۸ خرداد، این محاصره ادامه داشت. پس از آن وقفهای ایجاد شد که از آن حداکثر استفاده را کردیم و بخش قابل ملاحظهای از نفت را خارج از حوزه دریای عمان و خلیج فارس منتقل کردیم و به جایی بردیم که امکان تحویل به مشتری وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: محاصره بعدی از ۲۴ تیرماه شروع شد و همچنان ادامه دارد، اما صنعت نفت بیکار ننشسته و متوقف نشده است. راهکارهای مختلف و تدابیر گوناگونی را دنبال میکنیم تا به روزی برسیم که بتوانیم به طور کامل این محاصره را دور بزنیم.
رکوردهای تولید و جمعآوری گازهای همراه در دولت چهاردهم
پاکنژاد با تشریح بخشی از دستاوردهای دو سال گذشته صنعت نفت اظهار کرد: در طول دو سال دولت چهاردهم، بیش از دو برابر آنچه پیش از آن جمعآوری شده بود، پروژه جمعآوری گازهای همراه اجرا شد.
وی افزود: تولید نفت خام نیز با اجرای طرحهای مختلف افزایش پیدا کرد و بخشی از طرح افزایش ۲۵۰ هزار بشکهای نیز به نتیجه رسید که حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار بشکه از این افزایش مربوط به همان طرح است.
وزیر نفت ادامه داد: یکی دیگر از رکوردهای قابل توجه، رکوردزنی در تولید گاز خام بود.
وی همچنین با اشاره به افزایش ظرفیت فرآورش نفت خام گفت: بهخصوص در ارتباط با میادین مشترک، امروز بیش از ۳۰۰ هزار بشکه در حوزه میادین مشترک افزایش ظرفیت فرآورش نفت خام داشتهایم.
مقابله با ناترازی گاز؛ افزایش تولید در کنار بهینهسازی مصرف
پاکنژاد درباره ناترازی گاز اظهار کرد: برای اینکه فاصله بین میزان تولید و مصرف را پوشش دهیم و مدیریت کنیم، دو مؤلفه در اختیار داریم؛ یکی افزایش تولید که مأموریت مستقیم صنعت نفت است.
وی افزود: افزایش تولید نیازمند سرمایهگذاری و اقدامات اجرایی خاص خود است و زمانبر بودن آن نیز اهمیت دارد؛ چراکه وقتی به افزایش تولید میرسیم، ممکن است به دلیل رشد شتابان مصرف، بخشی از این افزایش نیز نتواند رشد مصرف را پوشش دهد.
وزیر نفت تأکید کرد: با این حال مأموریت اصلی خودمان را در حوزه افزایش تولید دنبال میکنیم، اما مؤلفه مهمتر، بهینهسازی مصرف است.
«مصرف کم» هدف نیست؛ «مصرف متناسب» هدف است
پاکنژاد با تأکید بر اینکه منظور از بهینهسازی، صرفاً کاهش مصرف نیست، گفت: من هیچوقت نمیگویم مصرف کم؛ میگویم مصرف متناسب. اگر مطابق الگوهای بهینهسازی مصرف کنیم، طبیعتاً مصرف کاهش پیدا میکند و یکی از تبعات بهینهسازی مصرف، کاهش مصرف است.
وی افزود: با این شیوه بهتر میتوانیم مصرف را مدیریت کنیم و فاصله بین تولید و مصرف را به حداقل ممکن برسانیم.
پزشکیان خودش الگوی صرفهجویی در مصرف انرژی است
وزیر نفت با اشاره به تأکید شخص رئیسجمهور بر بهینهسازی مصرف گفت: این موضوع طی دو سال گذشته بهطور خاص توسط شخص رئیسجمهور مورد تأکید بوده است.
پاکنژاد با روایت تجربه خود از دفتر رئیسجمهور اظهار کرد: جایی که آقای رئیسجمهور هست، عموماً حداقل روشنایی وجود دارد. من وقتی در تابستان وارد اتاق ایشان میشوم، آنقدر گرم است که معمولاً اعتراض میکنم و میگویم «آقای رئیسجمهور، خیلی گرم است»، اما خود ایشان دستگاههای سردکننده را روشن نمیکنند.
وی افزود: اینکه دو دستگاه سردکننده در اتاق رئیسجمهور تأثیر زیادی بر انرژی کشور داشته باشد، بحث نیست؛ بلکه این یک الگوسازی رفتاری است.
پاکنژاد ادامه داد: گاهی آنقدر اتاق تاریک است که میگوییم «آقای رئیس، ما جلوی پایمان را هم نمیبینیم»، اما ایشان رعایت میکنند و تأکیدشان این است که خود ما باید بهینهسازی و صرفهجویی را از خودمان شروع کنیم تا مردم هم بدانند.
حساسیت رئیسجمهور حتی به چراغ راهرو
وی با اشاره به یکی از دیدارهای رئیسجمهور در وزارت نفت گفت: وقتی ایشان اینجا تشریف آورده بودند، با اینکه حداکثر ممکن چراغها را خاموش کرده بودیم، یک چراغ راهرو روشن بود. رئیسجمهور تأکید کردند: «این چراغ راهرو چرا روشن است؟» من بلند شدم و آن را خاموش کردم.
وزیر نفت تأکید کرد: ایشان تا این اندازه نسبت به الگوسازی رفتاری در مصرف انرژی و صرفهجویی حساس هستند.
ناترازی انرژی حاصل یک یا دو سال نیست
پاکنژاد با اشاره به ریشههای ناترازی انرژی گفت: ناترازی در حاملهای انرژی مسئلهای نیست که در یک یا دو سال گذشته ایجاد شده باشد؛ این مسئله شاید حاصل ۲۰ سالی باشد که آرامآرام جمع شده و امروز در احجام بزرگ خودش را نشان میدهد.
وی افزود: همین مسئله کار را سخت کرده و داستان بهینهسازی مصرف باید به طور جدی مورد توجه همه ما قرار گیرد.
وزیر نفت خطاب به مردم گفت: خواهش من از مردم عزیز این است که در این زمینه نیز مثل همیشه به دولت کمک کنند.
بنزین؛ کاهش واردات با همراهی مردم امکانپذیر است
پاکنژاد با اشاره به موضوع واردات بنزین اظهار کرد: یک واقعیت غیرقابل کتمان این است که بخشی از منابع ارزی کشور را بابت واردات بنزین هزینه میکنیم و حجم آن قابل ملاحظه است.
وی افزود: شاید این امکان وجود داشته باشد که با اتخاذ تدابیر، میزان واردات و حجم منابع ارزی تخصیصیافته به واردات را به حداقل ممکن برسانیم و این کار شدنی است.
رمز پیروزی طرحهای صرفهجویی، همراهی مردم است
وزیر نفت با تأکید بر نقش مردم در موفقیت طرحهای مدیریت مصرف گفت: رمز پیروزی طرحهای صرفهجویی، همراهی مردم عزیزمان است.
وی افزود: ابتدا باید اطلاعرسانی بهموقع داشته باشیم و توضیحات کامل و اقناعکننده به مردم بدهیم. مردم وقتی توجیه شوند، همراهی میکنند و این خصلت مردم نجیب و اصیل ایران است.
حتی در روزهای جنگ، پزشکیان پیگیر گازهای مشعل بود
پاکنژاد با روایت یکی از دیدارهای خود با رئیسجمهور در روزهای جنگ گفت: وقتی رئیسجمهور در حال رفتن بودند، رو به من کردند و گفتند: این طرحها و پروژههای مربوط به جمعآوری گازهای مشعل و اینها را یادت نرود.
وزیر نفت تأکید کرد: اینکه در آن شرایط جنگی و با آن همه گرفتاری، ایشان چنین موضوعی را پیگیری میکردند، برای من خیلی ویژه است و از نظر اخلاقمداری بینظیر است.
نحوه انتقاد پزشکیان جذاب است
پاکنژاد با اشاره به شیوه انتقاد رئیسجمهور گفت: من هیچوقت انتقادهایی را که ایشان در حوزههای مختلف و در جلسات داشتهاند، آزاردهنده ندیدهام. پزشکیان در شجاعت، صداقت و شفافیت بینظیر است و این صفات در ایشان وجود دارد و قابل توجه است.
زبان بدن پزشکیان؛ نشانهای از صداقت
پاکنژاد با روایت خاطرهای از یکی از دیدارهای خارجی رئیسجمهور گفت: در یکی از ملاقاتهای خارجی که من نیز حضور داشتم، بعد از جلسه یکی از وزرای خارجی درباره زبان بدن آقای رئیسجمهور صحبت میکرد
وی افزود: طبیعتاً وقتی رئیسجمهور فارسی صحبت میکند، طرف مقابل با تأخیر و از طریق مترجم متوجه صحبتها میشود، اما آن وزیر خارجی میگفت زبان بدن رئیسجمهور برای او بسیار گویا بوده است.
وزیر نفت ادامه داد: او مشخصاً به زبان بدن آقای رئیسجمهور اشاره میکرد و معتقد بود این زبان بدن، صداقت ایشان را منتقل میکند.
تمرکز وزارت نفت بر افزایش تولید و پروژههای بزرگ
پاکنژاد با اشاره به برنامههای آینده صنعت نفت اظهار کرد: طی هفت، هشت ماه گذشته بخشی از ظرفیتهای از دسترفته را قابلیت جبران داریم و تلاش همکاران برای اجرای هرچه سریعتر و شتابان پروژهها ادامه دارد.
آزادگان یکپارچه؛ یکی از طرحهای بزرگ پیش رو
پاکنژاد یکی از این طرحها را میدان آزادگان عنوان کرد و گفت: آزادگان یکپارچه، یعنی آزادگان شمالی و جنوبی که پیش از این بهعنوان دو طرح جداگانه دیده میشدند، در واقع یک مخزن و یک میدان هستند.
«ولش کن»؛ یک عبارت ساده با یک الگوی رفتاری پشت آن
پاکنژاد با اشاره به یکی دیگر از تجربههای خود با رئیسجمهور گفت: در چارچوب همین خصلت کمالگرایی آقای رئیسجمهور، یکبار عبارت معروف «ولش کن» را برای من به کار بردند.
وی افزود: من ولش نکردم و دوباره موضوعی را پیگیری کردم و گفتم: «آقای رئیس، این داستان اینجوری است.» ایشان گفتند: بابا ولش کن.
وزیر نفت ادامه داد: بعد کمی بیشتر صحبت کردیم و دیدند ممکن است این موضوع در ذهن من مانده باشد؛ خلاصهای از کتابی به نام «ولش کن» به من دادند و گفتند این را بخوان.
وی افزود: آن خلاصه واقعاً جذاب بود و آدم را آرام میکرد. من آن را خواندم و واقعاً کتاب خوبی است.
«ولش کن» فقط یک عبارت عامیانه نیست
پاکنژاد گفت: «ولش کن» که رئیسجمهور میگوید، صرفاً یک عبارت عامیانه و ساده نیست؛ پشت آن یک ساز و کار تعامل اجتماعی انسانها وجود دارد.
وی افزود: در اجتماع، خانواده، ارتباط با دوستان، محیط کار، عرصههای مدیریتی و شغلی و حتی مباحث خانوادگی، اینکه چگونه بتوانیم با مسائل برخورد کنیم، یک الگوی رفتاری است که آرامش ایجاد میکند.
وزیر نفت تأکید کرد: بنابراین تأکید من این است که این عبارت عامیانه ساده نیست، بلکه یک الگوی رفتار اجتماعی پشت آن وجود دارد.