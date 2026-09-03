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رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی از کشف ۲۴ کیلوگرم شمش نقره غیرمجاز به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال از یک واحد صنفی در تبریز و دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،جعفر اقرباییفام اظهار کرد:ماموران پلیس امنیت اقتصادی در جریان بررسیهای خود موفق به شناسایی یک واحد صنفی و کشف ۲۴ قطعه شمش نقره یکهزار گرمی از این محل شدند.
وی با اشاره به دستگیری یک متهم در این عملیات افزود: مجموع شمشهای کشف شده ۲۴ کیلوگرم وزن داشته و ارزش آن حدود ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان شرقی با هشدار نسبت به فعالیتهای مرتبط با قاچاق کالا و ارز از شهروندان خواست با سرمایهگذاری در ورود و خروج کالاهای قاچاق به اقتصاد و تولید داخلی آسیب نزنند.
اقرباییفام تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه قاچاق یا احتکار کالا، مراتب را از طریق سامانه ۳۰۱۱۰ و همچنین مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.