رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی از کشف ۲۴ کیلوگرم شمش نقره غیرمجاز به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال از یک واحد صنفی در تبریز و دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،جعفر اقربایی‌فام اظهار کرد:ماموران پلیس امنیت اقتصادی در جریان بررسی‌های خود موفق به شناسایی یک واحد صنفی و کشف ۲۴ قطعه شمش نقره یک‌هزار گرمی از این محل شدند.

وی با اشاره به دستگیری یک متهم در این عملیات افزود: مجموع شمش‌های کشف‌ شده ۲۴ کیلوگرم وزن داشته و ارزش آن حدود ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان شرقی با هشدار نسبت به فعالیت‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز از شهروندان خواست با سرمایه‌گذاری در ورود و خروج کالا‌های قاچاق به اقتصاد و تولید داخلی آسیب نزنند.

اقربایی‌فام تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه قاچاق یا احتکار کالا، مراتب را از طریق سامانه ۳۰۱۱۰ و همچنین مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.