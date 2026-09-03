به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،ابوالفضل فرشبافیان گفت:در ادامه اقدامات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اسکو برای صیانت از اراضی زراعی و باغی، عملیات اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در فاز ۵ منطقه قوریگل با دستور مقام قضایی و همکاری دستگاه‌های مسئول اجرا شد.

وی گفت:در این عملیات ۴۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شامل تفکیک، پی‌کنی، پی‌ریزی، دیوارکشی و احداث بنا قلع‌وقمع شد.

وی افزود:همچنین در جریان این عملیات ۲۹ هزار و ۲۵۰ مترمربع از اراضی باغی آزادسازی و به چرخه تولید کشاورزی بازگردانده شد.

فرشبافیان با تاکید بر استمرار برخورد قانونی با تغییر کاربری‌های غیرمجاز گفت:صیانت از اراضی کشاورزی و حفظ ظرفیت تولید از اولویت‌های اساسی این مدیریت است و برخورد با متخلفان با جدیت ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسکو از شهروندان و مالکان اراضی کشاورزی خواست پیش از هرگونه ساخت‌وساز، دیوارکشی یا تفکیک اراضی نسبت به اخذ مجوز‌های قانونی اقدام کنند.