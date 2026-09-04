به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بی‌بی فاطمه حقیرالسادات در نشست مشترک با مدیر روابط بین‌الملل اتاق بازرگانی گفت: برگزاری اجلاس همکاری‌های ایران و آفریقا در یزد، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، درمانی و گردشگری شهر و ایجاد ارتباطات جدید بین‌المللی است.



رئیس کمیته بین‌الملل و عضو شورای اسلامی شهر یزد اظهار کرد: در این جلسه ضمن مرور ارتباطات و ظرفیت‌های موجود میان یزد و شهر‌های خواهرخوانده، برنامه‌های اتاق بازرگانی برای توسعه تعاملات بین‌المللی و اعزام هیئت‌های تجاری به کشور‌های مختلف نیز بررسی شد.



وی با اشاره به برگزاری اجلاس همکاری‌های ایران و آفریقا در یزد افزود: بخشی از این اجلاس با حضور تجار و فعالان اقتصادی کشور‌های آفریقایی در یزد برگزار خواهد شد و باید از این فرصت برای معرفی ظرفیت‌های استان و ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی استفاده کرد.



رئیس کمیته بین‌الملل شورای اسلامی شهر یزد تأکید کرد: در انتخاب مهمانان این اجلاس لازم است نیازسنجی دقیقی انجام شود و تجار و فعالان اقتصادی کشور‌هایی دعوت شوند که متناسب با ظرفیت‌های یزد باشند. این شهر در حوزه‌هایی همچون نساجی، کاشی و سرامیک، گلخانه، کشاورزی، پسته و زعفران توانمندی‌های قابل توجهی دارد و می‌توان از این ظرفیت برای توسعه بازار‌های صادراتی و تعاملات تجاری بهره گرفت.



حقیرالسادات همچنین گردشگری سلامت را یکی از ظرفیت‌های مهم یزد برای همکاری با کشور‌های آفریقایی دانست و گفت: یزد در حوزه‌های درمانی از جمله قلب، دیابت، زیبایی و ناباروری ظرفیت‌های ارزشمندی دارد و پیشنهاد شده است نمایندگان حوزه درمان در این اجلاس حضور داشته باشند تا زمینه معرفی توانمندی‌های پزشکی یزد و بازدید هیئت‌های آفریقایی از مراکز درمانی فراهم شود.



وی ادامه داد: همچنین پیشنهاد شده است شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد، پنج شهر مناسب در کشور‌های آفریقایی را برای بررسی ظرفیت خواهرخواندگی به اتاق بازرگانی معرفی کنند تا در صورت امکان، شهرداران این شهر‌ها نیز در کنار هیئت‌های تجاری به یزد دعوت شوند و موضوع خواهرخواندگی در حاشیه این اجلاس مورد بررسی قرار گیرد.



رئیس کمیته بین‌الملل شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان کرد: هدف از این همکاری‌ها، ایجاد ارتباطات دوسویه و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی شهری در حوزه‌های گردشگری، تجارت، صنعت، معدن و کشاورزی است و در کنار توسعه روابط با شهر‌های خواهرخوانده فعلی، شناسایی و ایجاد پیوند با شهر‌های جدید در سایر قاره‌ها نیز دنبال خواهد شد.