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فرمانده انتظامی شهرستان ابرکوه از دستگیری سارق محتویات داخل خودرو و کشف اموال مسروقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، سرهنگ توکل گفت: ماموران پلیس ابرکوه هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودرو مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از خودرو مقداری وسایل و تجهیزات سرقتی کشف که متهم در تحقیقات به عمل آمده به سرقت وسایل و تجهیزات خودرو از شهرستانهای همجوار اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان ابرکوه تصریح کرد: سارق به سرقت اعتراف و پس از انجام اقدامات قانونی تحویل مالباختگان شد.
توکل در پایان با اشاره به تشکیل پرونده و تحویل متهم به مراجع قضائی از شهروندان خواست؛ در نگهداری خودرو و تجهیزات با استفاده از قفل ایمن و تجهیزات هشدار دهنده اقدام کنند.