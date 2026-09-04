به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، سرهنگ توکل گفت: ماموران پلیس ابرکوه هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه خودرو مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو مقداری وسایل و تجهیزات سرقتی کشف که متهم در تحقیقات به عمل آمده به سرقت وسایل و تجهیزات خودرو از شهرستان‌های همجوار اعتراف کرد.



فرمانده انتظامی شهرستان ابرکوه تصریح کرد: سارق به سرقت اعتراف و پس از انجام اقدامات قانونی تحویل مالباختگان شد.



توکل در پایان با اشاره به تشکیل پرونده و تحویل متهم به مراجع قضائی از شهروندان خواست؛ در نگهداری خودرو و تجهیزات با استفاده از قفل ایمن و تجهیزات هشدار دهنده اقدام کنند.