به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی برای چندمین بار اطراف ارتفاعات علی الطاهر در استان نبطیه جنوب لبنان را بمباران کردند.

ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای مدعی کنترل عملیاتی بر زیرساخت‌های متعلق به حزب الله در ارتفاعات علی الطاهر شده است.

در ادامه ادعاهای ارتش اشغالگر آمده است: عملیات پاکسازی دو تونل زیرزمینی حزب‌الله در ارتفاعات علی‌الطاهر در جنوب لبنان به پایان رسیده و اکنون در حال خنثی‌سازی این زیرساخت‌ها هستیم.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هم مدعی شد ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان دیگر تهدیدی برای اسرائیل محسوب نمی‌شود.

در همین حال فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در مجلس لبنان با صدور بیانیه‌ای، با انتقاد شدید از عملکرد دولت این کشور، «توافق چارچوب» با رژیم صهیونیستی را شکست‌خورده دانست و تأکید کرد دشمنی با این رژیم همچنان بخشی از پیمان و قوانین لبنان است و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را حذف کند.

این فراکسیون با اشاره به تحولات سیاسی و میدانی لبنان، اعلام کرد امید و محاسبات دولت لبنان پس از شکست رویکرد امتیازدهی آن در «توافق چارچوب» با رژیم صهیونیستی از بین رفته است؛ توافقی که «شرم‌آور، شوم، غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی» است.

فراکسیون وفاداری به مقاومت افزود: اکنون روشن شده است که رژیم صهیونیستی از توافق چارچوب به‌عنوان پوششی برای ادامه جنایت نسل‌کشی علیه هر آنچه با زندگی در مناطق اشغالی ارتباط دارد و همچنین ادامه حملات خود به روستا‌های جنوب لبنان استفاده می‌کند.

این فراکسیون تأکید کرد که دولت لبنان دیگر هیچ بهانه‌ای برای ادامه این رویکرد مخرب علیه دولت و کشور، جز جلب رضایت دولت آمریکا، ندارد و ادبیات توجیه‌گر آن نیز فرسوده شده و دیگر کسی را قانع نمی‌کند.

فراکسیون پارلمانی حزب‌الله در ادامه تاکید کرد: دولت به جای ادامه لجاجت و انکار واقعیت، این رویکرد را کنار بگذارد؛ زیرا ادامه آن موجب تعمیق بحران ملی و تثبیت حضور اشغالگران و اقدامات جنایتکارانه آنها می‌شود.

این فراکسیون همچنین تأکید کرد که بی‌توجهی دولت لبنان نسبت به پذیرش مسئولیت‌های ملی خود در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی و پیامد‌های آن، نشان‌دهنده «مرگ بالینی» این دولت در قبال مردم در مسائل معیشتی است.

در این بیانیه آمده است که بی‌توجهی دولت به مسئولیت‌های ملی خود، به‌ویژه در قبال آوارگان و رنج آسیب‌دیدگان، و شانه خالی کردن از تعهدات، نشانه دیگری از این وضع است.

این فراکسیون در بخش دیگری از بیانیه خود تأکید کرد که دشمنی با رژیم صهیونیستی یک «وضع مبتنی بر پیمان میان لبنانی‌ها» است که توافق طائف و مجموعه‌ای از قوانین آن را تثبیت کرده‌اند و ریشه‌های آن نیز از زمان شکل‌گیری رژیم صهیونیستی و ادامه جنایت‌های آن علیه مردم لبنان و اشغال سرزمین این کشور شکل گرفته است.

فراکسیون وفاداری به مقاومت افزود: اصرار رئیس‌جمهور لبنان بر موضعی که بار‌ها از طریق آن بر تلاش برای پایان دادن به وضع دشمنی با رژیم صهیونیستی تأکید کرده، نادیده گرفتن عمدی پیمان‌ها، قوانین و درد‌های مردم لبنان است.

این فراکسیون تأکید کرد که دشمنی با رژیم صهیونیستی، با توجه به ادامه اشغال سرزمین دیگران از طریق زور و رویکرد نژادپرستانه و حذف‌گرایانه این رژیم، وضعیتی اجتناب‌ناپذیر است و هیچ‌کس، با هر جایگاه و موقعیتی، قادر نخواهد بود این وضع را از قانون لبنان و همچنین از فرهنگ مردم و اصالت تعلق ملی آنها حذف یا پاک کند.