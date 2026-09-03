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اوقات شرعی ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲ ربیع الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی است.
اذان صبح: ۴ و ۳۱ دقیقه
طلوع آفتاب: ۵ و ۵۳ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و ۱۴ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۸ و ۳۵ دقیقه
اذان مغرب: ۱۸ و ۵۳ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۴ دقیقه
ذکر روز جمعه:
۱۰۰ مرتبه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل الفرجهم
حدیث روز:
امام علی (ع) فرمود: بِدَوَامِ ذِکْرِ اللَّهِ تَنْجَابُ الْغَفْلَةُ.
با مداومت بر یاد خداست که غفلت، زدوده مىشود. (غررالحکم، حدیث ۴۲۶۹)
احکام شرعی:
سوال) ملاک تمییز موسیقی حلال از حرام چیست؟ آیا موسیقی کلاسیک حلال است؟
جواب) هر موسیقی که به نظر عرف موسیقی لهوی مضلّ عن سبیل الله که مناسب با مجالس عیش و نوش است باشد، موسیقی حرام محسوب میشود و فرقی نمیکند که موسیقی کلاسیک باشد یا غیر کلاسیک. تشخیص موضوع هم به نظر عرفی مکلّف است و اگر موسیقی این گونه نباشد به خودی خود اشکال ندارد.
مضلّ عن سبیل الله یعنی به سبب ویژگیهایی که دارد انسان را از خداوند متعال و معنویات و فضائل اخلاقی دور کرده و به سمت بیبندوباری، بیهودگی و گناه سوق دهد. (استفتائات مقام معظم رهبری)