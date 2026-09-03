اوقات شرعی ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲ ربیع الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۳۱ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۵۳ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۴ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۸ و ۳۵ دقیقه

اذان مغرب: ۱۸ و ۵۳ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۴ دقیقه

ذکر روز جمعه:

۱۰۰ مرتبه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل الفرجهم

حدیث روز:

امام علی (ع) فرمود: بِدَوَامِ ذِکْرِ اللَّهِ تَنْجَابُ الْغَفْلَةُ.

با مداومت بر یاد خداست که غفلت، زدوده مى‌شود. (غررالحکم، حدیث ۴۲۶۹)

احکام شرعی:

سوال) ملاک تمییز موسیقی حلال از حرام چیست؟ آیا موسیقی کلاسیک حلال است؟

جواب) هر موسیقی که به نظر عرف موسیقی لهوی مضلّ عن سبیل الله که مناسب با مجالس عیش و نوش است باشد، موسیقی حرام محسوب می‌شود و فرقی نمی‌کند که موسیقی کلاسیک باشد یا غیر کلاسیک. تشخیص موضوع هم به نظر عرفی مکلّف است و اگر موسیقی این گونه نباشد به خودی خود اشکال ندارد.

مضلّ عن سبیل الله یعنی به سبب ویژگی‌هایی که دارد انسان را از خداوند متعال و معنویات و فضائل اخلاقی دور کرده و به سمت بی‌بندوباری، بیهودگی و گناه سوق دهد. (استفتائات مقام معظم رهبری)