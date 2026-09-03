به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،مرحله استانی چهل‌ونهمین دوره مسابقات قرآن کریم امروز به میزبانی شهرستان بروجرد در سالن همایش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد.

در این مرحله از مسابقات ۳۳ نفر از بانوان متسابق استان لرستان در رشته‌های مختلف قرآنی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

این مسابقات در رشته‌های حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۲۰ جزء، حفظ کل قرآن کریم، تحقیق، ترتیل و دعاخوانی برگزار شد و شرکت‌کنندگان با ارائه توانمندی‌های قرآنی خود، برای کسب رتبه‌های برتر استانی به رقابت پرداختند.