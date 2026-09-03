به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان‌رضوی، حوالی ساعت ۲۳:۱۵ شامگاه سه‌شنبه دهم شهریور ۱۴۰۵، یک دستگاه خودروی جنسیس در بلوار وکیل‌آباد با سرعت بالا منحرف و با مردمی که در حمایت از نظام در محل تجمع داشته و در حال برگزاری مراسم بودند، برخورد کرد که در این حادثه ۴ نفر جان باختند و ۱۲ نفر مجروح شدند.

آیین وداع و تشییع پیکرهای دو پرچمدار سنگر خیابان، جواد تیماجی و زهرا امینی‌نیا ساعت ۲۰:۳۰ امشب _پنجشنبه دوازدهم شهریور_ با حضور جمع زیادی از مردم شهیدپرور و ولایتمدار مشهد در محل وقوع حادثه در بولوار وکیل‌آباد این شهر برگزار شد و پس از آن، تشییع خودرویی پیکرها از ابتدای بلوار هفت تیر مشهد انجام و از دقایقی پیش نیز تشییع پیکر دو پرچمدار سنگر خیابان در بلوار احمدآباد مشهد در حال انجام است.

جواد تیماجی، محدثه خوشکام، حسنا بهنام و زهرا امینی‌نیا جانباختگان پرچمدار سنگر خیابان بودند.

تعدادی از حاضران در این مراسم، خواستار احراز شهادت این سنگربانان خیابان توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران شدند.