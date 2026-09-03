مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید مهرداد طاهری آرپناهی، سرباز وظیفه هنگ مرزی پاوه استان کرمانشاه که در درگیری با اشرار به درجه رفیع شهادت نائل آمد، در شهر شرافت شوشتر استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مراسم تشییع و خاکسپاری مهردادطاهری آرپناهی، سرباز وظیفه و از شهدای مدافع امنیت در شهر شرافت شهرستان شوشتر باحضور حجت الاسلام و المسلمین سید محمدنبی موسوی فرد، نماینده ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز و جمعی از مسئولان استانی و شهرستان و مردم شهیدپرور و قدرشناس برگزار شد.

شهید والامقام مهرداد طاهری آرپناهی که به‌عنوان سرباز در مرز کرمانشاه مشغول خدمت بود، روز شنبه هفتم شهریورماه ۱۴۰۵ و در جریان درگیری با اشرار در هنگ مرزی پاوه این استان جان خویش را در راه دفاع از امنیت و آرامش مردم و حراست از مرز‌های میهن اسلامی تقدیم کرد و به فیض عظیم شهادت نائل آمد و به خیل شهدای سرافراز پیوست.