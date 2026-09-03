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استان خراسان شمالی بر قله جودوی دانش آموزان دختر کشور ایستاد.
در جریان این رقابتهای سطح بالا، تیم خراسان شمالی با نمایش قدرتمند و تسلط فنی بر میدان، موفق شد عنوان قهرمانی تیمی را از آن خود کند. در رتبههای بعدی، تیم اصفهان با کسب مقام دوم و تیم تهران با کسب مقام سوم، ایستادگان سکوهای قهرمانی این دوره از مسابقات بودند و تیم لرستان نیز با کسب یک مدال نقره و سه برنز، در جایگاه چهارم تیمی قرار گرفت.
معاون تربیتبدنی و سلامت ادارهکل آموزش و پرورش لرستان، گفت : روز نخست این رویداد ملی و بینالمللی، به مسابقات بخش دختران اختصاص یافته است.
امین جمشیدی اظهار کرد: خرمآباد امروز به یکی از ایستگاههای سرنوشتساز در مسیر رسیدن جودوکاران نوجوان ایران به المپیک دانشآموزی برزیل تبدیل شده است. ما میزبان بیش از ۲۱۰ نفر از ورزشکاران، مربیان و داوران برجسته در بخش بانوان از سراسر کشور هستیم
وی با اشاره به اهمیت زیرساختی این میزبانی افزود: برگزاری این سطح از مسابقات، نشاندهنده ظرفیتهای ورزشی و زیرساختی استان لرستان و توانمندی ادارهکل آموزش و پرورش در مدیریت رویدادهای بزرگ است. همچنین لازم به ذکر است که هیجان این رقابتها فردا جمعه با آغاز مسابقات بخش پسران، در سطح کشور ادامه خواهد یافت.
نایبرئیس فدراسیون جودو، نیز با حضور در محل برگزاری مسابقات، از کیفیت برگزاری این رویداد تجلیل کرد.
مریم بهاروند با بیان اینکه خرمآباد توانسته است استانداردهای لازم را برای میزبانی این سطح از رقابتها فراهم کند، گفت: از میزبانی شایسته و باکیفیت استان لرستان، بهویژه تلاشهای بیسابقه ادارهکل آموزش و پرورش در فراهم کردن بستر مناسب برای ورزشکاران، صمیمانه قدردانی میکنم،این سطح از سازماندهی، اعتماد ما را به ظرفیتهای ورزشی این منطقه دوچندان کرد.