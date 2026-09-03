رییس کل دادگستری کردستان گفت : در جریان یک فقره آدم ربایی توسط قاچاقچیان کالا در شهرستان مریوان، در کمتر از ۲۴ ساعت، ۴ متهم به اتهام آدم ربایی مسلحانه دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، جباری گفت: این متهمین در شب چهارشنبه ۱۱ شهریورماه و در شهرستان مریوان مرتکب آدم ربایی مسلحانه و ضرب وجرح احدی از کارکنان اداره گمرک مریوان شدند.

وی افزود: با ورود دادستانی مریوان و صدور دستورات قضایی، اکیپی از کارآگاههان پلیس اطلاعات و پلیس آگاهی این شهرستان در کمتر از ۲۴ ساعت این متهمین را بازداشت و روانه زندان کردند.

رییس کل دادگستری کردستان تاکید کرد : آرامش روحی و روانی مردم شریف استان خط قرمز مسئولین دستگاه قضایی است و مرتکبین جرایم خاص، خشن و برهم زنندگان نظم و امنیت استان، مطلع باشند که برخورد دستگاه قضایی با آنها بسیار قاطع، جدی و بازدارنده خواهد بود.